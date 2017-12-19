جايكاس تستعرض التجربة اليابانية فى التأمين الصحى الشامل

المال ــ خاصتستضيف هيئة التعاون الدولى اليابانية فى القاهرة «جايكا» اليوم الإثنين، ندوة لاستعراض التجربة اليابانية فى تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل، بحضور خبيرين من طوكيو للحديث عن الجوانب المالية للمشروع، خاصة مع مناقشته فى البرلمان حاليا.قال تيرويوكى إيتو الممثل الرئيسى بالهيئة،

المال ــ خاص

تستضيف هيئة التعاون الدولى اليابانية فى القاهرة «جايكا» اليوم الإثنين، ندوة لاستعراض التجربة اليابانية فى تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل، بحضور خبيرين من طوكيو للحديث عن الجوانب المالية للمشروع، خاصة مع مناقشته فى البرلمان حاليا.

قال تيرويوكى إيتو الممثل الرئيسى بالهيئة، إن الندوة تعقد بشكل مواز لمؤتمر فى اليابان يناقش نظم التأمين الصحى الشامل، مؤكدا اهتمام الحكومة اليابانية بتنفيذ مثل هذا البرنامج فى مصر خاصة وإفريقيا بشكل عام،

وتعتبر الندوة هى الثانية التى تنظمها «جايكا» بعد إقامة الندوة الأولى فى شهر أبريل من عام 2016، وتهدف الندوة إلى التعريف بمفهوم التغطية الصحية الشاملة كضمان لحصول جميع المواطنين على ما يلزمهم من الخدمات الصحية دون الحاجة لتحمل أعباء مالية كبيرة من جراء سداد تكلفة الحصول عليها.

وأضاف إيتو فى تصريحات لـ«المال» أن الجايكا تعمل على مشروعات متنوعة للتعاون مع القارة الإفريقية عبر مصر، خاصة فى مجال برامج التدريب، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين المعرفة الفنية فى القارة الإفريقية بقطاعات الصحة والزراعة وغيرها.

وتستهدف الحكومة المصرية تحسين أوضاع منظومة التأمين الصحى لتسمح للمواطنين بالحصول على خدمات طبية بجودة عالية دون الحاجة لتحمل أعباء مالية مقابلها بحلول عام 2030، ويعتبر ارتفاع تكلفة الحصول على الخدمات الطبية هو أحد أبرز المشكلات التى تواجه منظومة التأمين الصحى فى مصر، ويدفع الفرد حوالى %72 من القيمة الإجمالية للخدمة، بينما يدفع الفرد فى اليابان %30 فقط.

ووفق بيان سابق عن الهيئة اليابانية، سيشارك فى الندوة نحو 40 فردا من مسؤولى الحكومة المصرية، وممثلين عن عدد من شركاء التنمية المهتمين بقطاع الصحة، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، خاصة أن الحكومة المصرية لم تبدأ بعد فى تطبيق نظام التأمين الصحى الذى يضمن وصول الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة للمواطنين، خاصة لمحدودى الدخل.

وعقدت اليابان فى أغسطس 2016، مؤتمر طوكيو الدولى حول التنمية الإفريقية المعروف اختصارا بالتيكاد فى العاصمة الكينية نيروبى؛ لوضع أطر التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2016 إلى 2018، خاصة بعد مواجهة القارة لتحديات انخفاض أسعار السلع العالمية إلى جانب انتشار مرض الإيبولا والتطرف.

وتركز اليابان خلال الفترة المشار إليها على تحقيق المساواة من خلال 3 ركائز أساسية هى تحسين الموارد البشرية لنحو 10 ملايين شخص ومساعدتهم فى التوظيف وتخصيص 30 مليار دولار استثمارات عامة لتحسين جودة البنية التحتية إلى جانب بناء نظام صحى جيد وتهيئة الأوضاع للمؤسسات العاملة فى السلام والاستقرار.