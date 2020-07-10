«جاى كاربنتر» : 160 مليار دولار خسائر شركات التأمين والإعادة فى 2020

2020 أعلى عام فى خسائر التامين والإعادة على الإطلاق

قال جاى كاربنتر “Guy Carpenter ” أشهر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة فى التأمين وإعادة التأمين وتحليلاتها أن عام 2020 قد يشهد خسائر قياسية لقطاع التأمين والإعادة بقيمة 160 مليار دولار بسبب ما وصفه بزوبعة “كورونا ” التى تشبه الأعاصير.

وقال جاى كاربنتر أن خسائر سوق التأمين وإعادة التأمين من عام 2006 بما فيها الكوارث الى ماقبل كورونا توازى الخسائر المتوقعة من وباء كورونا Covid-19 المستجد.

خسائر الوباء تتجاوز 100 مليار منفردة

وتوقع جاى كاربنتر أن تصل خسائر قطاع التأمين وإعادة التأمين الصناعة فى عام 2020 ألا تقل عن 100 مليار دولار مضافا اليها تكلفة موسم أعاصير الأطلسى والتى ستؤثر على كل نواحى الحياة .

وقال محللون من بنك الإستثمار Berenberg مؤخرا أن التعويضات العالمية للتأمين وصناعة إعادة التأمين بسبب جائحة كورونا Covid-19 ستكون قابلة للإدارة، والتى تتراوح من 50 إلى 70 مليار دولار.

107 مليارات خسائر الوباء وفقا للويدز

وأشار بيت الخبرة جاى كاربنتر الى أن مجموعة اللويدز فى لندن قدرت الخسائر حتى نهاية عام 2020 بقيمة 107 مليادر دولار لافتا الى ان هذه المجموعة من التقديرات المالية للخسائر مضافا لها فرعى التامين على الحياة والطبى وكذا عبء تكلفة تقلبات سوق رأس المال وأي خسائر جانب الاستثمار للنظر فيها.

وقال وسيط إعادة التأمين جاى كاربنتر أن جائحة كورونا كوفيد -19 ستؤثر على الدول المتقدمة بشكل سريع بسبب الكوارث التى واجهتها شركات الطيران بينما ستكون أبطاء على البلدان النامية.

أعلى عام فى التعويضات لشركات التامين والإعادة

وتابع بيت الخبرة جاى كاربنتر فى تقريره أن الخسائر من المؤكد ان تتجاوز 100 مليار دولار فى 2020 ومع ذلك لابد من تسوية المطالبات المتعلقة بجائحة كورونا خلال ذات العام.

ولفت إلى وجود إضطرابات جارية في الولايات المتحدة بالاضافة الى توقعات بوجود موسم رياح نشط يمكن على إثرها إعتبار 2020 أغلى سنة خسارة على الإطلاق.

وأضاف: من الواضح أن جائحة Covid-19 يمثل تحديات كبيرة لشركات التأمين ، ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد على شركات إعادة التأمي لذا على الارجح انها ستدخل بيئة اكتتاب أكثر ملاءمة – رفع اسعارها- فنيا.