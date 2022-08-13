«جاو كابيتال بارتنرز» تستثمر 4 مليارات دولار في اليابان بغية الاستفادة من ضعف الين

تعمل شركة الأسهم الخاصة العقارية “جاو كابيتال بارتنرز” (Gaw Capital Partners) ومقرها هونغ كونغ على زيادة استثماراتها في اليابان إلى 4 مليارات دولار خلال العامين المقبلين بغية الاستفادة من ضعف الين .

تعتزم شركة إدارة الأصول استثمار حوالي 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار في اليابان خلال فترة تتراوح بين 18 – 24 شهراً، بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار في 18 شهراً بحلول شهر يونيو وفقاً للشركة.

الاستفادة من ضعف الين

قالت إيزابيلا لو، العضو المنتدب ورئيس قسم الاستثمارات باليابان في مقابلة: “نعتقد أن اليابان جذابة للغاية مع انخفاض قيمة الين.. لكن الأمر لا يقتصر على الين، بل نشعر أيضاً أن فارق العائد لا يزال أكثر جاذبية مقارنة بكثير من الأسواق الأخرى”.

أضافت “لو” أن العقارات السكنية في اليابان تحقق عائداً يتراوح بين 3.5% و4%، بينما تكون تكلفة الاقتراض عادة أقل من 1% بالنسبة لشركة “جاو”، ما يجعل السوق اليابانية أكثر جاذبية من غيرها.

واصل بنك اليابان المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، ما يمثل اختلافاً في السياسة النقدية مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وجعل الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة سوق العقارات في البلاد جذابة للمؤسسات الاستثمارية والمشترين للعقارات السكنية من هونغ كونغ.

تتطلع “جاو” إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول اليابانية بما في ذلك المباني السكنية والمكتبية والضيافة ومراكز البيانات.

قالت “لو” إنه بالنسبة للعقارات السكنية، ظلت إيرادات الإيجار ومعدلات الإشغال قادرة على التكيف على الرغم من الوباء. وأضافت أن المساحات المكتبية لم تتأثر أيضاً بفيروس كوفيد بسبب الحاجة إلى التفاعل وجهاً لوجه في اليابان.

ترغب الشركة أيضاً التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية باليابان خلال العام الجاري.

منذ دخول اليابان في عام 2014، أنشأت “جاو كابيتال” محفظة من الأصول تبلغ قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار. وأعلنت الشركة في مايو أنها استحوذت على 32 عقاراً سكنياً في طوكيو ومدن رئيسية أخرى بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري.