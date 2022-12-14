جاهز تستهدف الوصول إلى 30 ألف مُسوق خلال عام 2023

أطلقت، اليوم، رسميًّا شركة جاهز، المصرية المتخصصة في التجارة الإلكترونية للملابس، منصتها الجديدة “جاهز تكسب” للتسويق بالعمولة لمبيعات الجملة بقطاع الملابس الجاهزة والأحذية. جاء ذلك في مؤتمر عقدته الشركة بمشاركة مئات المسوّقين، وتعقيبًا على هذا الانطلاق قال وائل عُلما، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “جاهز”، إن الخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة تستهدف دعم الشباب والفتيات في زيادة دخلهم عبر إتاحة فرصة عمل جديدة من المنزل، والتي تتمثل في التسويق بالعمولة لمنتجات المنصة لمبيعات الجملة.

وأضاف أن منصة “جاهز تكسب” تستهدف إتاحة الفرصة للمسوّقين الأفراد أو الشركات الصغيرة في زيادة دخلهم من خلال التعاون مع المنصة، باعتبارها المنصة الأولى المتخصصة في مبيعات الملابس الجاهزة والأحذية بالجملة في مصر، وكذلك الأولى التي تطلق هذا النوع من خدمة التسويق بالعمولة لمبيعات الجملة.

وتابع أن المرحلة الأولى من الانطلاق التجريبي شهدت إقبالًا منقطع النظير من المُسوقين الشباب تجاوز عددهم 3 آلاف مُسوق،

ومن المتوقع في عام 2023 أن يتضاعف عدد المُسوقين إلى 30 ألف مُسوق، حيث يحصل المُسوق على عمولة 5% شهريًّا من إجمالي مبيعاته.

ويعتقد وائل علما أن خدمات جاهز المختلفة للشركة ستسهم في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفقًا لما تستهدفه الدولة المصرية، خاصة في قطاع مبيعات الجملة للملابس الجاهزة والأحذية، الأمر الذي يسهم في تنظيم السوق ويجعله أسرع نموًّا وأكثر إنتاجية، وذلك بما يتمشى مع “رؤية مصر 2030”.

وأضاف علما أن ما تقدمه شركة جاهز من تطوير تكنولوجي لمنظومة مبيعات الجملة للملابس والأحذية يسهم في السيطرة على ارتفاع الأسعار ويساعد في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

من جانبه، قال وحيد خالد، المدير التنفيذي لمنصة جاهز تكسب، إن المُسوقين لديهم فرصة لتحقيق دخل إضافي دون تكبد عناء استثمار الأموال،

فكل ما عليهم هو استثمار علاقتهم وجهدهم في التسويق الإلكتروني للمنتجات لإبرام عقود توريدات للبائعين ليحصل المُسوق مباشرة على عمولته من “جاهز تكسب”.

وأشار إلى أنه فور إتمام صفقة البيع تقوم المنصة بتوصيل الطلب للعميل في مختلف محافظات الجمهورية وتحصيل القيمة المالية للطلب وإرسال العمولة للمُسوق من خلال محفظة إلكترونية لدى الشركة أو من خلال حساباتهم البنكية.

وأضاف أحمد عبد العزيز، مدير التطوير بجاهز تكسب، أن المُسوقين يحصلون على التدريب اللازم لهم لرفع كفاءتهم المهنية وصقل خبراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة يتم تقديمها عبر “أكاديمية جاهز” والتي تقوم بتدريب المُسوقين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم تدريبهم على البيع أونلاين وكيفية استخدام منصة جاهز.