جاهزة التسليم وبسعر يبدأ من 184 ألفا.. شروط التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعى

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان

أعلنت وزارة الإسكان طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى ، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح) جاهزة التسليم على أن يبدأ حجز الوحدات وذلك خلال الفترة من 7/6/2020 : 13/6/2020، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 14/6/2020 : 4/7/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر وحدات الإسكان الاجتماعى بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه، وبمحافظتى (البحر الأحمر – مطروح)، يبلغ 197 ألف جنيه.

المال ترصد شروط التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعى

1- مساحة وحدات الإسكان الاجتماعى المطروحة تصل إلى 90 مترا مربعا.

2- الوات المطروحة 3 غرف وصالة كاملة التشطيب.

3- مقدم جدية الحجز للوحدات ويبلغ 14 ألف جنيه.

4- الحجز على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

5- ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام الميدان.

6- سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن.

7- سداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7 % سنويا (متناقصة).

8- ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد).

9- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

10- ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً.

11- أن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا).

12- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

13- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها – أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

14- ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.

15- بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم.

يذكر أن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالى، بمناطق (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم.

ومنطقتى (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا.

ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج،

ومناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا.

ومناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان،

ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.