جان لوك جرازياتو لـ«المال»:«كارفور» لم يستغنِ عن أى عامل بل رفع عدد الموظفين لمواجهة «كورونا»

قال إن كارفور طورت خدمات المتجر الإلكترونى، وزيادة القوى العاملة فى مختلف مراحل التسوق الإلكترونى، لمواكبة الزيادة الكبيرة فى حركة البيع عبر الإنترنت، التى تضاعفت أكثر من ستة مرات منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

أكد جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، أن شركته لم تستغنِ عن أى من موظفيها خلال الفترة الحالية بسبب أزمة كورونا، بل على العكس رفعت عدد الموظفين داخل الفروع لتنفيذ الإجراءات الاحترازية فى مواجهة الفيروس، وضمان عملية التنظيف العميق، والتعقيم باستمرار طوال اليوم.

مدير كارفور مصر: تفعيل برنامج لإعادة توزيع بعض العاملين فى الوحدات

وقال جان لوك فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه من أجل تعزيز وتيرة العمل لدى كارفور خاصّة فى ضمان خدمة العدد المتزايد للعملاء بكفاءة عالية، قامت «ماجد الفطيم» مؤخّرا بتفعيل برنامج لإعادة توزيع بعض الموظفين بين وحدات أعمالها.

إعادة تأهيل أكثر من 1000 موظف يعملون فى المنشآت الترفيهية

وأضاف مدير كارفور مصر، أن البرنامج شمل إعادة تأهيل أكثر من 1000 موظف يعملون فى المنشآت الترفيهية ودور السينما التابعة للشركة فى كافة أنحاء المنطقة من بينها مصر وضمّهم إلى كارفور على أساس مؤقت للمساعدة فى تلبية الطلبات عبر الإنترنت وتعبئة المواد الغذائية وتجديد المخزون إلى جانب عدد من المهام الأخرى.

لا تخفيض فى الرواتب وصرفها فى المواعيد المحددة

وأكد أن كارفور لم تخفض رواتب العاملين، فالإدارة تحرص على الحفاظ على وظائف الزملاء، وصرف رواتبهم فى المواعيد المحددة بدون أى تخفيضات أو تأخير.

وقال فى تصريحات سابقة، إن كارفور تتّبع بشكل دقيق إرشادات الحكومة المصرية لتقليل الازدحام فى متاجرها، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على ممارسة التباعد الاجتماعى، وضمان حفاظ العملاء على مسافة 1.5 متر فيما بينهم، وقامت بوضع لافتات إرشادية فى مختلف الفروع لإرشاد العملاء حول ترك مسافات آمنة أثناء التسوق.

وتابع: بناءّ على الإجراءات الوقائية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية، نحثّ عملاءنا على الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينهم وبين الأشخاص الذين تظهر عليهم أى أعراض مشابهة لأعراض هذا الفيروس.

ولفت إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية تشدد على ضرورة اتباع إجراءات النظافة التنفسية، وذلك يعنى تغطية الأنف والفم بالمعصم أو المناديل عند السعال أو العطاس.

حركة التسوق الإلكترونى تضاعفت 6 مرات منذ بداية الأزمة

ولفت إلى أن كارفور طورت خدمات المتجر الإلكترونى، وزيادة القوى العاملة فى مختلف مراحل التسوق الإلكترونى، لمواكبة الزيادة الكبيرة فى حركة البيع عبر الإنترنت، التى تضاعفت أكثر من ستة مرات منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتعد كارفور أحد متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت فى العالم، قامت شركة ماجد الفطيم بإطلاق علامة كارفور التجارية فى المنطقة فى العام 1995، وتمتلك الشركة امتياز الاستخدام الحصرى لعلامة كارفور التجارية فى 37 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتدير «ماجد الفطيم» حاليًا أكثر من 270 متجر كارفور لتلبية حاجات 750.000 عميل يوميًّا ويعمل لديها أكثر من 37٫000 موظف.

وتقوم كارفور بإدارة نماذج مختلفة من المتاجر، إضافة إلى خيارات عديدة للتسوق عبر الإنترنت؛ من أجل تلبية الطلب المتزايد من قاعدة عملائها المتنوعة، تماشيًا مع التزام العلامة التجارية فى توفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية، تقدم كارفور اليوم خيارات تضم أكثر من 100.000 نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن تجربة التسوق الفريدة من أجل تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

وانطلقت كارفور فى مصر عام 2002، وتدير اليوم 13 هايبر ماركت، و31 سوبر ماركت، ويعمل لديها أكثر من 6000 موظف.

كما تأسست شركة «ماجد الفطيم» عام 1992، وهى الشركة الرائدة فى مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وبدأت مراكز ماجد الفطيم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 15 سوقًا حول العالم، ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف، ونالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة فى منطقة الشرق الأوسط.