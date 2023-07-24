«جانسن مصر» توقع اتفاقية مع مؤسسة صحتنا وجامعة طنطا

وقعت جانسن مصر الذراع الدوائي لشركة جونسون أند جونسون العالمية، اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة صحتنا وجامعة طنطا، بهدف رفع الوعي العام بأمراض سرطان وأورام المثانة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مستوى الخدمات الطبية للمرضى من خلال تطوير المعرفة العلمية لمقدمي الرعاية الصحية عن طريق الفعاليات التعليمية التي من المقرر أن تمتد على مدار العام.

مرض سرطان المثانة ثالث أكثر السرطانات شيوعاً في مصر

وقال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا يس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، إن مرض سرطان المثانة يعد ثالث أكثر السرطانات شيوعاً في مصر، كما تصنف مصر ضمن أكثر عشرة بلاد من حيث عدد المصابين بهذا المرض يتعدى 10000 حالة سنويا وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من الأشخاص لا يتمتعون بالوعي الكافي بهذا المرض.

كما أوضح الدكتور هشام توفيق، رئيس قسم الأورام في جامعة طنطا أن الأطقم الطبية ومقدمي الرعاية في حاجة للتطوير المستمر على المستويين العلمي والعملي لتقديم أفضل مستوى لرعاية المصابين بهذا المرض. ويتوفر في جامعة طنطا اعلى الكوادر الطبية في علاج الاورام وتسعى جاهدة لتوفير أحدث العلاجات الموجهة لمساعدة المرضى.

استثمارات مؤسسة صحتنا تزيد عن 240 مليون جنيه مصري

قال عمرو شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة EGMED، ورئيس مجلس الأمناء إن مؤسسة صحتنا بدأت نشاطها في عام 2018 بهدف المساهمة في تحسين الصحة العامة للمواطن المصري. في أقل من أربع سنوات قمنا بضخ استثمارات تزيد عن 240 مليون جنيه مصري تم تخصيصها لتجهيز وتجديد وحدات الرعاية الصحية العامة في جميع أنحاء مصر.

وأضاف «شاكر» أن سرطان المثانة هو ثاني أكثر أنواع مرض السرطان شيوعاً بين الذكور في مصر. ولأن الاكتشاف المبكر للمرض، من شأنه أن يساهم في دقة وجدوى العلاج الأمر الذي يساعد في إنقاذ أرواح الكثيرين.

وأعرب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا، والتي تهدف الي تنسيق الجهود لنشر التوعية بين أفراد المجتمع كافة، ومرضي سرطان المثانة على وجه التحديد، بأعراض هذا المرض وسبل الحماية منه. كما ستساهم مؤسسة صحتنا في رعاية المرضي وتوفير الدواء المناسب لهم.

جانسن مصر تشارك في تدشين برامج للتوعية العامة

وقالت الدكتورة هبة حسين، المدير الطبي لشركة جانسن للأدوية بمصر وشمال شرق إفريقيا والأردن إن جانسن مصر ستقوم بموجب هذا التعاون بالمشاركة في تدشين برامج للتوعية العامة، لضمان الوصول لأوسع نطاق من الجمهور ورفع وعيه بخطورة أورام المثانة، وأهمية التشخيص في رحلة العلاج، وكذلك الارتقاء بمستوى الوعي بطرق التعامل الصحيحة مع المرض من خلال الأنشطة الميدانية التي من المقرر تنفيذها داخل وخارج مستشفى جامعة طنطا.