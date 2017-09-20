جامع: وقعنا عقود مع المصرف المتحد بـ 545 مليون جنيه

أحمد الدسوقىقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز وقع أكثر من 8 عقود مع المصرف المتحد، بقيمة 545 مليون جنيه، خلال الفترة من 2012 وحتى أغسطس 2017.وأشارت جامع، خلال حفل توقيع عقد جديد مع المصرف بقيمة 50 مليون جنيه، اليوم الأربعاء، إلى أن الع

أحمد الدسوقى

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز وقع أكثر من 8 عقود مع المصرف المتحد، بقيمة 545 مليون جنيه، خلال الفترة من 2012 وحتى أغسطس 2017.

وأشارت جامع، خلال حفل توقيع عقد جديد مع المصرف بقيمة 50 مليون جنيه، اليوم الأربعاء، إلى أن العقود موزعة بواقع 5 عقود لتنمية المشروعات الصغيرة بـ 395 مليون جنيه، تم من خلالها تنفيذ أكثر من 1500 قرض للمشروعات الصغيرة، مما ساهم في إتاحة 8000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وأضافت أنه تم توقيع 3 عقود أخرى لتمويل المشروعات الصغيرة بالصيغ الإسلامية خلال الفترة ذاتها، بقيمة 150 مليون جنيه مناصفة بين الجهاز والمصرف، وتم من خلالها تنفيذ أكثر من 500 قرض للمشروعات الصغيرة بالصيغ الإسلامية، مما ساهم في إتاحة 4500 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

