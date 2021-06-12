«جامع وفودة والديب » يبحثون مع المقاولون العرب تنفيذ المنطقة الصناعية بأبوزنيمة

عقدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور مجدي الديب رئيس جهاز تمويل المشروعات بمجلس الوزراء والمهندس يحيى ذكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والاستثمار العقارى بشركة المقاولون العرب والمهندس مصطفي سعد رئيس جهاز تنمية الأعمال بالشركة.

كما شارك في الاجتماع المهندس حسام زكريا نائب مدير فرع سيناء، بحث البدء في تنفيذ إنشاء المنطقة الصناعية الكبرى بأبو زنيمة.

و أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أهمية إنشاء هذه المنطقة الصناعية باعتبارها من أهم المشروعات العملاقة وقاطرة للتنمية علي أرض سيناء بالمحافظة ومورد هام من موارد الدخل القومي لعائدها الاقتصادي الكبير، كما أكد أن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا المشروع باعتباره هدفا إستراتيجيا لنهضة المنطقة اقتصاديا .

من جانبه، صرح المهندس مبارك منصور أن شركة المقاولون العرب قامت بعمل دراسات شاملة عن هذا المشروع منذ عام 2016 تم خلالها دراسة الطبيعة الجغرافية لموقع المشروع، كما قامت الشركة أيضا بعمل مخطط عام متكامل وتصميمات هندسية على غرار أحدث المناطق الصناعية العالمية.