جامع : نفاوض جهات دولية على قروض للمشروعات المتوسطة

كشفت نيفين جامع، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يتفاوض حاليًّا مع عدد من الجهات الدولية للحصول على قروض لتمويل المشروعات المتوسطة فى مصر.

وقالت، خلال السحور الذى نظمته وزارة الصناعة، إنها فوجئت بترحيب الجهات المانحة بضم الصندوق الاجتماعى للتنمية لجهاز المشروعات، مؤكدة أن كل التعاملات مع الجهات المانحة مستمرة كما هى دون تغيير.

وأشارت إلى أن الجهاز يعدل حاليًّا سياسته الائتمانية للتوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة، بجانب الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابعت: “كل تعاملاتنا مع البنوك مستمرة كما هى، وسنوقِّع عقودًا قريبة مع بنوك عاملة فى مصر”.