جامع: رفضت تولى ملف المشروعات المتعثرة

دعاء حسنىقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة -الصندوق الاجتماعى سابقاً-، إن ملف المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية ليس ضمن الملفات التى يعمل عليها الجهاز.وتابعت جامع، فى تصريحات لـ"المال"، على هامش معرض أهلا مدارس، بمقر الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بمدي

دعاء حسنى

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة -الصندوق الاجتماعى سابقاً-، إن ملف المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية ليس ضمن الملفات التى يعمل عليها الجهاز.

وتابعت جامع، فى تصريحات لـ”المال”، على هامش معرض أهلا مدارس، بمقر الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، أنها رفضت تولي ملف المشروعات المتعثرة، وقالت: “هذا الملف يبذل فيه الكثير من الجهود لكنه لم يحقق نتائج حتى الآن”.

ووفقاً لأخر دراسة أعدها مركز تحديث الصناعة، فإن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التابعة للقطاع الخاص بلغ قرابة 800 مشروع.

فى سياق متصل، قالت جامع إنه سيتم توقيع عقد مع المصرف المتحد بـ50 مليون جنيه، بنظام التمويل الإسلامي، استكمالاً للتعاون مع الجهاز المصرفى، وسيقدم الجهاز تمويلات لمشروعات وفق هذا العقد بنظام المرابحة الإسلامية لأن الجهة المانحة بنك التنمية الإسلامى، وسيتم التمويل وفقاً لاشتراطاته.

وقالت وقعنا الأسبوع الماضى عقدين مع بنك قناة السويس لأول مرة مع جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة عقد بـ 100 مليون جنيه.

وأضافت جامع، أن الفترة المقبلة سيكون هناك كثير من تعاون مع الجهاز المصرفى تحت هدف واحد وهو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور الأكبر للجهاز سيتمثل فى تهيأة العميل واستخراج سجل تجارى وبطاقة ضريبية وإستخراج رخصة للمشروعات، وإتاحة دورات تدريبية لرواد الأعمال لإدارة المشروع لأنه لا يتم فقط التركيز على إنتظام العميل فى سداد أقساط القروض، ولكن التركيز على إنتظام واستمرارية المشروع فى الأسواق.