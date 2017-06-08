جامع : جهاز المشروعات الصغيرة سيتوسع فى المتناهى الصغر

وقعنا 6 عقود بـ6.8 مليون جنيه مع جمعيات فى 5 محافظاتأحمد الدسوقىيسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتوسع فى إقراض المشروعات متناهية الصغر، عبر الجمعيات الأهلية المنتشرة بالقرى والأحياء فى جميع محافظات الجمهورية.قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريحات لها

وقعنا 6 عقود بـ6.8 مليون جنيه مع جمعيات فى 5 محافظات





أحمد الدسوقى

يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتوسع فى إقراض المشروعات متناهية الصغر، عبر الجمعيات الأهلية المنتشرة بالقرى والأحياء فى جميع محافظات الجمهورية.

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريحات لها اليوم، إن تمويل القطاع متناهى الصغر يخفف من حدة البطالة ويحسن مستوى المعيشة كما يزيد من فرص العمل.

وأشارت إلى أنه تم توقيع 6 عقود مع 6 جمعيات أهلية فى محافظات”القاهرة، المنيا، قنا، المنوفية، وسوهاج” بقيمة 6.8 مليون جنيه.

وأكدت أن تمويل الجمعيات جاء من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع واتفاقية تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين والممول من (الإيفاد)، لافتة إلى أن هذه القروض سيستفيد منها أكثر من 1300 عميل من أبناء هذه المحافظات.

وأشارت إلى أنه تم توقيع عقد مع جمعية “معاكم للتنمية والمساعدات الاجتماعية بحلوان” بمحافظة القاهرة، بإجمالي تمويل قدره مليون جنيه لتنفيذ 200 مشروع متناهى الصغر بهدف رفع المستوى الاقتصادي للفئات المستهدفة من أبناء المناطق التي تشملها المشروعات، لافتة الى انه تم توقيع عقد مع جمعية “تنمية المجتمع بنقادة” بمحافظة قنا باجمالى تمويل مليونى جنيه لتنفيذ 400 مشروع متناهى الصغر لخدمة أبناء المحافظة.

وفيما يخص محافظة سوهاج قالت ان الجهاز قام بتوقيع عقدين جديدين مع كل من جمعية “تنمية المجتمع بجرجا وجمعية تنمية المجتمع المحلى لذوي الاحتياجات الخاصة بطهطا”، وذلك بإجمالي تمويل 2.5مليون جنيه لتنفيذ 500 مشروع متناهى الصغر يستفيد منها ابناء المحافظة.

وتابعت :” فى محافظة المنوفية تم توقيع عقد جديد مع جمعية “تنمية المجتمع المحلى بكفر عليم”، وذلك بتمويل مليون جنيه لتنفيذ 200 مشروع متناهى الصغر تخدم أبناء المحافظة.

ولفتت الى انه تم توقيع عقد مع جمعية “الوحدة الوطنية بأبيوها”بمحافظة المنيا بتمويل قدره 300 ألف جنيه لتنفيذ 60 مشروع متناهى الصغر يستفيد منها ابناء المحافظة.