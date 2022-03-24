اقتصاد وأسواق

جامع:التوسع فى المعارض السلعية بالمحافظات لتوفير المنتجات الاساسية للمواطنين

تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع
محمد مجدي 12:14 م, الخميس, 24 مارس 22 12:14 م, الخميس, 24 مارس 22

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرةً الى ان الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات .

و قالت جامع خلال افتتاح معرض اهلا رمضان الرئيسي أنه تم إصدار عدة قرارات بوقف تصدير عدد من السلع الأساسية بهدف الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلي وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي تزيد خلاله نسبة استهلاك المنتجات الغذائية.

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اضافت ان إقامة معارض “أهلاً رمضان” بالقاهرة والمحافظات تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع، مشيرة إلى ان المعارض الداخلية تسهم في زيادة المعروض من السلع الاساسية ومن ثم احداث توازن فى الاسعار والتصدي لموجات الغلاء.

وأشارت إلى حرص الحكومة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المصري وبأسعار في متناول الجميع وذلك في إطار سياسة الدولة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

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واضافت جامع ان هناك تنسيق مستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا.

مشيرة الى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلى والعمل على استقرار الاسعار ومواجهة الارتفاعات غير المبررة بها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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