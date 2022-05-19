جامعتا القاهرة والنهضة تنظمان مؤتمر فرص وتحديات التغيرات المناخية 2022

تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة النهضة، مؤتمرًا بعنوان “مصر المستقبل الفرص والتحديات – التغيرات المناخية مصر 2022″، يوم 21 مايو الجاري ولمدة 3 أيام بجامعة النهضة بمحافظة بني سويف ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الجامعتين بقضية المناخ، والمساهمة في تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 التي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.



ويتضمن المؤتمر 4 محاور منها التغييرات المناخية وتأثيرها على النباتات والمجتمعات البشرية، وتأثير التغييرات المناخية على التعليم والصحة، والاقتصاد الأخضر، ودور الجامعات فى رفع الوعي بالتغييرات المناخية.

ويضم المؤتمر محاضرين من جهات متعددة، منها وزارات الخارجية والبيئة والصحة والتعليم العالي، ويشارك فيه نحو 100 طالب وطالبة من جامعتي القاهرة والنهضة.

كما يتضمن المؤتمر لقاءات تعارف، وجلسات، ومحاضرات، ومسابقات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى معالم الصعيد ومديرية أمن بني سويف.

د.حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة

وعلى هامش المؤتمر يتم إطلاق مسابقة بحثية للطلاب في بعض الموضوعات الخاصة بقضية المناخ.

وتشترط المسابقة أن يكون المتسابق مقيدًا بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس، وألا يزيد عمره عن 27 عام ، و أن يكون البحث المُقدم إبداعًا أصيلًا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من آخر ولم يسبق المشاركة أو الحصول به على أى جائزة من أى جهة من قبل، وألا تقل عدد صفحاته عن 25 صفحة ولا تزيد عن 40 صفحة.



يُذكر أن جامعة القاهرة سبق و أطلقت عدة مسابقات بحثية كبرى لعلماء الجامعة والطلاب للتقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق في قضايا التغيرات المناخية ، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة حول إعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالتعاون مع البنك الدولي.