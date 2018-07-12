جامعة 6 أكتوبر تفوز بمسابقة أناكتس مصر

فازت جامعة 6 أكتوبر بالمركز الأول فى مسابقة أناكتس لاكتشاف رواد الأعمال، تلاها فى المركز الثانى فريق جامعة القاهرة، وفى المركز الثالث جامعة المنوفية، ومن المقرر أن يتوجه فريق جامعة 6 اكتوبر لحضور فاعليات المسابقة العالمية فى نوفمبر المقبل، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.



فازت جامعة 6 أكتوبر بالمركز الأول فى مسابقة أناكتس لاكتشاف رواد الأعمال، تلاها فى المركز الثانى فريق جامعة القاهرة، وفى المركز الثالث جامعة المنوفية، ومن المقرر أن يتوجه فريق جامعة 6 اكتوبر لحضور فاعليات المسابقة العالمية فى نوفمبر المقبل، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب سيف ثابت، الرئيس التنفيذى لشركة جهينه، عن سعادته بحضور الفاعليات، والاستماع لعروض الشباب المبتكرة والمتكاملة، التى تعكس وعى الشباب المصرى باحتياجات مصر، وسط العديد من التحديات الاقتصادية.

تضمنت العروض نماذج مختلفة تتميز بتقديم حلولاً عملية للمشاكل التى تواجه المجتمع المصري.

وأوضح ثابت أن مصر بحاجة للمزيد من المسابقات المشابهة، التى من شأنها صقل مهارات ومواهب الشباب، واختصار الوقت والمجهود المبذول عادة من قبل الشركات لتأهيلهم لسوق العمل، مشيراً إلى أن العمالة الماهرة على اختلاف تخصصاتها هى المقوم الرئيسى لنجاح ونمو قطاع الأعمال، سواء العام أو الخاص، واختتم كلمته بأن رعاية جهينه للعام العاشر على التوالى لهذه المسابقة الجادة، يأتى انطلاقا من ايمانها القوي بقدرة الشباب الواعد لمنح البلاد مستقبل أفضل.

وقالت فاطمة سرى، رئيس منظمة إناكتس فى مصر، عن سعادتها بنجاح البرنامج واستمراريته فى مصر، مؤكدة أن دعم الشركات الكبرى مثل جهينه، هو الضامن الوحيد لاستمرارية المسابقة.

وأكدت أن المسابقة تقوم بدور قومى، وتدعم اتجاه الدولة لتعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيسى للاقتصاد، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أن «إناكتس» لا يعتمد برامج أو مشروعات نظرية، بل مشروعات فعلية تفيد المجتمع، وقالت سرى إن الموسم القادم من البرنامج سيشهد تطويراً لنموذج الأعمال الخاص بالمسابقة، ليضمن تحول الأفكار المقدمة إلى مشاريع مربحة، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الخاص والعام، ومنظمات المجتمع المدني.

تقوم فكرة المسابقة، على منافسة بين الفرق الجامعية المحلية بالدول التى تم افتتاح إناكتس بها، لتحديد الفائز الذى سيمثل بلده وجامعته فى كأس العالم للبرنامج، ويقوم طلاب إناكتس بتكوين فرق تعمل على خدمة مجتمعاتهم من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة فى مجال ريادة الأعمال.

ويركز البرنامج على تعليم 6 محاور أساسية، وهى: اقتصاد السوق، وريادة الأعمال، ومهارات النجاح، ومحو الأمية المالية، والابتكار، وأخلاقيات العمل، وفى مصر، بدأت منظمة إناكتس المسابقة المحلية عام 2004، وتقوم كل جامعة بتقديم مشاريع مبتكرة تمس تحديات ومشاكل المجتمع، يتم تقيمها فى مسابقة بحضور الرؤساء التنفيذيين لكبار الشركات لاختيار الفريق الأكثر فاعلية.

وتساهم المشاريع المقدمة فى خلق جيل من رواد الأعمال معنى بتنمية المجتمعات بشكل فعال ومبتكر، واستطاعت مصر إحراز مراكز متقدمة فى المسابقة العالمية، والحصول على كأس العالم أكثر من مرة، منذ تأسيس إناكتس مصر.

شارك فى موسم هذا العام فرق جامعية، ممثلة لـ 47 جامعة محلية، وشارك فى برنامج إناكتس مصر ما يفوق 6500 طالب، من عدة جامعات حكومية وخاصة ومعاهد.