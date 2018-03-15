جامعة هليوبوليس توقع بروتوكول مع ماريبور السلوفينية

سهير محمدشهد الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، احتفالية توقيع برتوكول التعاون المشترك بين جامعة هليوبوليس المتمثلة فى كلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال، وكلية جامعة ماريبور بسلوفينيا المتمثلة فى كلية اللوجيستيات.وأكد الدكتور يسرى هاشم خلال التوقيع، كما جاء فى بيان، اليوم

سهير محمد

شهد الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، احتفالية توقيع برتوكول التعاون المشترك بين جامعة هليوبوليس المتمثلة فى كلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال، وكلية جامعة ماريبور بسلوفينيا المتمثلة فى كلية اللوجيستيات.

وأكد الدكتور يسرى هاشم خلال التوقيع، كما جاء فى بيان، اليوم الخميس، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالشراكات والتعاون ما بين القطاع التعليمى المصرى والأجنبى، لما له من أهمية كبيرة في تسليح الطالب بالمهارات والمعرفة العملية اللازمة لتهيئته لسوق العمل قبل التخرج.

ووقعت الدكتورة رشا الخولى، عميد كلية الهندسة، والدكتور عمر رمزى، عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، من جانب جامعة هليوبوليس، ومن جانب جامعة ماريبور وقع الدكتور بوجان روسى عميد كلية اللوجيستيات، والتى تعد من الكليات الرائدة فى مجال إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد والتجارة والنقل الدولى ودعم الصناعة والإنتاج ونظم المعلومات، وملتحق بها طلاب من جميع الدول الأوروبية، وتعد من أفضل الكليات فى مجال اللوجيستيات وسلاسل الإمداد.

وأشارت الخولى، إلى أن كلية اللوجيستيات تشمل شقين أحدهما فنى فى مجال الاتصالات والكهرباء والميكانيكا، والآخر خدمى والمتمثل فى إدارة الأعمال وسلاسل الإمداد.



وأكدت على أهمية ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي مثمنة فرصة حصول طلبة الجامعة على فرصة التعلم والتدريب في المجال اللوجيستي وإدارة سلاسل الإمداد.



وأضاف الدكتور، عمر رمزى، عميد كلية إدارة الأعمال والإقتصاد، أن البروتوكول يشمل التعاون البحثى المشترك بين الجامعتين من حيث تطوير االمناهج، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بين الجامعتين.



ويتناول الاشتراك فى المشاريع البحثية ونشر الابحاث العلمية، وكذلك تنمية الأنشطة البحثية فى كل من الجانبين، والتعاون المشترك في مجالات تدريب الطلبة، ودعم الأبحاث العلمية، والتدريب العملي الاحترافي والبرامج الدراسية المزدوجة.

وأشار إلى أن البروتوكول تضمن تمكين الطلبة من تطبيق المعرفة النظرية والعملية التي يمكن اكتسابها بشكل احترافي، وزيارة التعاون المشترك في مجال إشراك أعضاء أعضاء هيئة التدريس في مشاريع التدريب وتبادل المعلومات والخبرات.