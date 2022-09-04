جامعة هليوبوليس تقرر خفض المصروفات الدراسية 2022-2023 بنسبة 20%

أعلن حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة عن خفض المصروفات الدراسية 2022-2023.

جامعة هليوبوليس تخفض المصروفات الدراسية 2022-2023

وقررت جامعة هليوبوليس خفض المصروفات الدراسية 2022-2023 بنسبة 20% لفترة محدودة.

كما قررت جامعة هليوبوليس زيادة نسبة الخصم للطلاب المتفوقين بنسبة 25% وذلك للعام الجامعى 2022-2023.

وذلك للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الجدد المتقدمين لكليات الجامعة هذا العام.

ومن جانبه أشار الدكتور جودة هلال نائب رئيس جامعة هليوبوليس وعميد كلية الصيدلة الى أن الجامعة تقف بجانب مصلحة الطلبة.

واستكمل أن جامعة هليوبوليس تُعد أول جامعة في الشرق الأوسط تتخذ التنمية المستدامة مبدأً استرشاديًا شاملاً لها.

وأضاف هلال بأن جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة تعمل على العملية المجتمعية لدى الطلبة والمجتمع عبر اسلوب تدريس يجمع بين التعلم والبحث العلمي والممارسة.

فضلا عن مراعاة احتياجات المجتمع المصري ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والمشاكل الملحة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مفاهيم الابتكار، والتعاون، والتكنولوجيا.

وتضم جامعة هليوبوليس 5 كليات للشعبة العلمية والأدبية، وهى كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية العلاج الطبيعي، كلية الزراعة الحيوية، كلية إدارة الأعمال والاقتصاد .

مصروفات جامعة هليوبوليس 2022-2023

وحدد مجلس إدارة جامعة هليوبوليس المصاريف الدراسية لعام 2022-2023 للتيرم الواحد علي النحو التالي:

كلية الصيدلة 42 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 36 ألف جنيه

كلية الهندسة 26 ألف جنيه

كلية الزراعة الحيوية 17 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 21 ألف جنيه

وذلك بخلاف المصاريف الإدارية واشتراك التأمين الصحى.