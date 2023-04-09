جامعة هليوبوليس تتعاون مع جامعات أجنبية لتقديم برنامج ريادة الأعمال الاجتماعية والمستدامة

أعلن الدكتور جودة هلال، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، عن تقديم برنامج (SSE) ريادة الأعمال الإجتماعية والمستدامة، والقائم على التعاون بين ثلاث جامعات اجنبية وهم جامعة هليوبوليس بمصر وجامعة زويد بهولندا وجامعة ESPM بالبرازيل.

وأشار الدكتور عمر رمزى عميد كلية إدارة الاعمال والاقتصاد إلى أن الهدف من البرنامج هو جعل الطلاب في كل جامعة على قدر كبير من الوعى عن المشاكل الإجتماعية والبيئية التي تحيط بمجتمعاتهم وإيجاد حلول لهذه المشاكل عن طريق تحويلها إلى مشاريع ذات مسؤولية اجتماعية و هادفة الي التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور عمر رمزى أن هؤلاء الطلبة يتقابلوا أسبوعيا ويتم تقسيم الطلاب الي مجموعات وتتكون هذه المجموعات من طلاب من الثلاث جامعات يبحثون عن حلول لهذه المشاكل من خلال إيجاد فكرة و تحويلها الي مشروع حقيقي يخدم المجتمع .