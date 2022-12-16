جامعة هارفارد تعين أول امرأة سوداء في منصب الرئيس

وقع اختيار جامعة هارفارد على كلودين جاي، عميدة كلية الآداب والعلوم، لتولي منصب رئيس الجامعة وتصبح رقم 30 في قائمة من شغلوا هذا المنصب، وأول امرأة سوداء وثاني امرأة فقط تشغل هذا المنصب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتأتي جاي، التي انضمت إلى جامعة هارفارد بصفتها أستاذة في مادة الحكم في عام 2006، خلفا للورانس باكو في شغل منصب رئيس الجامعة المرموقة. وستتسلم مهامها في يوليو من العام 2023.

وقالت بيني بريتسكر، وكيلة وزارة التجارة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ورئيسة لجنة البحث، في بيان مكتوب “كلودين قائدة رائعة تُكرس نفسها للحفاظ على التميز الأكاديمي لجامعة هارفارد وتطويره”.

وستتولى جاي الوظيفة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس في وقت تراجع فيه معدل الالتحاق بالعديد من الكليات والجامعات الأمريكية إذ يبحث المتقدمون بشكل متزايد في فوائد التعليم العالي مقارنة بالمصروفات الدراسية المرتفعة.

ووفقا لموقع الجامعة الإلكتروني، تبلغ المصروفات الدراسية للطلاب بدوام كامل 54768 دولارا سنويا.

وقالت جاي في بيان مكتوب “مع وقوف هذه المؤسسة الاستثنائية بقوتها في ظهرنا، ندخل لحظة المحتمل، لحظة تدعو إلى تعاون أعمق في الجامعة، وفي جميع كلياتنا الرائعة”.

وتابعت: “هارفارد في أمس الحاجة للاشتراك مع العالم وتقديم فكر جريء وشجاع ورائد لمواجهة أكبر تحدياتنا”.

وتأسست جامعة هارفارد في عام 1636 وهي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة. وقد حصلت على تبرعات بقيمة 50.9 مليار دولار للسنة المالية 2022 من 14 ألف صندوق مختلف.