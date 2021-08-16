جامعة «هارتفوردشير» البريطانية توقع مذكرة تفاهم مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

وقعت جامعة «هارتفوردشير» البريطانية، مذكرة تفاهم مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المالك والمطور للعاصمة الإدارية الجديدة بهدف بناء شراكة مستدامة فى مجالات التعليم والبحث العلمى وفرص تدريب وتوظيف لطلاب الجامعة.

وتم توقيع المذكرة بحضور كل من اللواء محمد عبد اللطيف، المدير العام للشركة، وفينسنت إيمري، رئيس فرع الجامعة بمصر والأستاذ معتز غانم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جلوبال الجامعية، وقد حضر أيضاً اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتى مذكرة التفاهم فى ظل مجهودات جامعة «هارتفوردشير» البريطانية التى تحرص دائماً على التعاون مع عدد من شركاء النجاح المتميزين، مثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية التى تبذل جهود كبيرة لتنمية العاصمة وضمان مستوى متميز من الخدمات على أرض العاصمة.

وتقتصر المذكرة بين الطرفين على عدة نقاط من شأنها أن تساعد طلاب جامعة «هارتفوردشير» على مواكبة تطورات سوق العمل عن طريق برامج التدريب التى ستوفرها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطلاب الجامعة، وفرص العمل للطلاب المتميزين.

إضافة إلى ذلك، وبناء على نيتها لاستخدام أفكار الشباب فى تطوير العاصمة الجديدة، ستقوم الشركة بتطبيق أفكار مشاريع تخرج الطلاب المتفوقين من الجامعة فى شوارع وميادين العاصمة الإدارية الجديدة. ومن الناحية الأخرى، ستتيح الجامعة الفرصة لمهندسى وعاملى شركة العاصمة الإدارية لاستخدام المعامل المتميزة التى توفرها الجامعة لطلابها.

على هامش توقيع المذكرة، قال فينسنت إيمري، رئيس جامعة هارتفوردشير بمصر إن المذكرة تساعد الجامعة على تحقيق هدفها من التنمية المجتمعية والتى تساهم بشكل كبير فى تطوير إمكانيات الجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة.

ومن جانبه، أبدى اللواء محمد عبد اللطيف أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث ستوفر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فرص عمل وتدريب لطلاب الجامعة التى ستسمح للشباب أن يشاركوا مشاركة فعالة فى العمل على تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

تعد هذه المذكرة واحدة من عدة مذكرات تفاهم تبرمها جامعة هارتفوردشاير مع شركائها فى كافة المجالات والقطاعات لضمان تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى لطلبة الجامعة، حيث وقعت الجامعة مؤخراً مذكرة أخرى مع شركة «سيديكو» للأدوية من أجل بناء شراكة مستدامة بين مؤسسة «جلوبال» الجامعية التى تستضيف جامعة «هارتفوردشاير» فى مصر وشركة سيديكو، عن طريق ضمان فرص تدريب للطلاب والعاملين بالقطاع الصحي، ومساعدة الباحثين فى المجال، وبناء الخبرات للطلاب والعاملين.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس مؤسسة جلوبال الجامعية بقرار جمهورى عام 2019 لاستضافة فرع جامعة هارتفوردشير البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.