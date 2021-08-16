عقـــارات

جامعة «هارتفوردشير» البريطانية توقع مذكرة تفاهم مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

تتيح للطلاب مواكبة تطورات سوق العمل
المال - خاص 7:02 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21 7:02 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وقعت جامعة «هارتفوردشير» البريطانية، مذكرة تفاهم مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المالك والمطور للعاصمة الإدارية الجديدة بهدف بناء شراكة مستدامة فى مجالات التعليم والبحث العلمى وفرص تدريب وتوظيف لطلاب الجامعة.

وتم توقيع المذكرة بحضور كل من اللواء محمد عبد اللطيف، المدير العام للشركة، وفينسنت إيمري، رئيس فرع الجامعة بمصر والأستاذ معتز غانم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جلوبال الجامعية، وقد حضر أيضاً اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتى مذكرة التفاهم فى ظل مجهودات جامعة «هارتفوردشير» البريطانية التى تحرص دائماً على التعاون مع عدد من شركاء النجاح المتميزين، مثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية التى تبذل جهود كبيرة لتنمية العاصمة وضمان مستوى متميز من الخدمات على أرض العاصمة.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يبحث مع رئيس «تعمير الساحل الشمالي الغربي» المشروعات التنموية

وتقتصر المذكرة بين الطرفين على عدة نقاط من شأنها أن تساعد طلاب جامعة «هارتفوردشير» على مواكبة تطورات سوق العمل عن طريق برامج التدريب التى ستوفرها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطلاب الجامعة، وفرص العمل للطلاب المتميزين.

إضافة إلى ذلك، وبناء على نيتها لاستخدام أفكار الشباب فى تطوير العاصمة الجديدة، ستقوم الشركة بتطبيق أفكار مشاريع تخرج الطلاب المتفوقين من الجامعة فى شوارع وميادين العاصمة الإدارية الجديدة. ومن الناحية الأخرى، ستتيح الجامعة الفرصة لمهندسى وعاملى شركة العاصمة الإدارية لاستخدام المعامل المتميزة التى توفرها الجامعة لطلابها.

على هامش توقيع المذكرة، قال فينسنت إيمري، رئيس جامعة هارتفوردشير بمصر إن المذكرة تساعد الجامعة على تحقيق هدفها من التنمية المجتمعية والتى تساهم بشكل كبير فى تطوير إمكانيات الجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة.

اقرأ أيضا  الرئيس التنفيذى للشركة :«فرست جروب» تستهدف تحقيق مبيعات بنحو 1.250 مليار جنيه خلال 2021

ومن جانبه، أبدى اللواء محمد عبد اللطيف أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث ستوفر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فرص عمل وتدريب لطلاب الجامعة التى ستسمح للشباب أن يشاركوا مشاركة فعالة فى العمل على تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

تعد هذه المذكرة واحدة من عدة مذكرات تفاهم تبرمها جامعة هارتفوردشاير مع شركائها فى كافة المجالات والقطاعات لضمان تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى لطلبة الجامعة، حيث وقعت الجامعة مؤخراً مذكرة أخرى مع شركة «سيديكو» للأدوية من أجل بناء شراكة مستدامة بين مؤسسة «جلوبال» الجامعية التى تستضيف جامعة «هارتفوردشاير» فى مصر وشركة سيديكو، عن طريق ضمان فرص تدريب للطلاب والعاملين بالقطاع الصحي، ومساعدة الباحثين فى المجال، وبناء الخبرات للطلاب والعاملين.

اقرأ أيضا  إجراء أول مزاد لبيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز في المنصورة الجديدة

ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس مؤسسة جلوبال الجامعية بقرار جمهورى عام 2019 لاستضافة فرع جامعة هارتفوردشير البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الرئيس التنفيذى للشركة :«فرست جروب» تستهدف تحقيق مبيعات بنحو 1.250 مليار جنيه خلال 2021

شرين طه 7:00 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

«ماونتن فيو» تطلق مرحلة «لاجون بيتش بارك» من «اى سيتى» التجمع الخامس

شريف عمر 6:49 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

شركة RUD العقارية تطلق «إيفورا العاصمة الإدارية» باستثمارات 300 مليون جنيه

شريف عمر 7:05 م, الأحد, 15 أغسطس 21

الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري

أحمد صبحي 6:17 م, الأحد, 15 أغسطس 21

نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يُشارك في ورشة عمل عن «تحلية مياه البحر»

أحمد صبحي 12:17 م, الأحد, 15 أغسطس 21

إجراء أول مزاد لبيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز في المنصورة الجديدة

أحمد صبحي 12:11 م, الأحد, 15 أغسطس 21