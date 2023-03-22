جامعة هارتفوردشير البريطانية تنظم ملتقى توظيف لطلابها للتواصل مع ممثلي الشركات

نظمت جامعة هارتفوردشاير البريطانية – المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية – المنتدي التوظيفي الأول للطلاب في مقر الجامعة، حيث اتاح الحدث للطلاب بالتواصل مع ممثلي الشركات.

وقالت الجامعة في بيان إن الملتقى قد شارك فيه 30 شركة من الشركات العالمية في قطاعات مختلفة منها قطاع العقارات مثل شركة طلعت مصطفي ومن القطاع الطبي ايجي فيزيو وسيدكو وصيدليات عبد اللطيف الطرشوبي ومارسيرل للصناعات الصيدلية وطابوت ومعامل الفا وصيدليات سيف من القطاع الهندسي رواد للهندسة الحديثة , ازور للمعمار , مجموعة بلاتون للتصميمات و من القطاع المصرفي بنك QNB الاهلي و ذلك بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات وإتاحة الفرصة للتواصل مع الطلاب والإطلاع على متطلبات سوق العمل.

أشرف عبد الباسط: نحن على دراية بالتغيرات في سوق العمل وندرك أن الخريجيين بمزيد للمهارات للمنافسة

من جانبه، قال الدكتور أشرف عبد الباسط الرئيس الأكاديمي للجامعة: “نحن علي دراية بالتغيرات في سوق العمل و ندرك أيضا أن الخريجين بحاجة إلي المزيد من المهارات المهنية ليكونوا قادرين علي المنافسة في سوق العمل.

لذلك فقد تم تنظيم الملتقي التوظيفي الأول للجامعة لتقوية الروابط بين طلابنا و الشركات المختلفة و كذلك لتوفيرالمزيد من الفرص لهم للحصول علي فرص للتدريب و التوظيف”.

كما أعلنت جامعة هيرتفوردشاير في مصر عن افتتاح مركزها الوظيفي في المقر الجامعي، وهو مركز للخدمات المهنية التي ستساعد الطلاب على بناء شبكتهم وتحديد أهدافهم المهنية ومساراتهم. سيساعد المركز المهني الطلاب أيضًا على اكتساب المهارات الشخصية والمهارات المطلوبة لسوق العمل وذلك من خلال جلسات الارشاد المهني وورش عمل كتابة السيرة الذاتية وغيرها.

جامعة هيرتفوردشاير في مصر ، التي تستضيفها مؤسسة أكاديمية عالمية ، هي أول فرع كامل لجامعة بريطانية في مصر. وهي تشمل القيم والتخصصات والعيار الأكاديمي للبرامج والمرافق المقدمة في الحرم الجامعي البريطاني ، مما يوفر شهادات جامعية معتمدة عالميًا على طول الطريق من المملكة المتحدة إلى مصر.

تكرس جامعة هيرتفوردشاير في مصر نفسها للبقاء على اطلاع دائم بجميع التحديثات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات التعليم العالي الأكثر تنوعًا وديناميكية.

المؤسسة الأكاديمية العالمية (GAF) ، التي تستضيف جامعة هيرتفوردشاير في مصر ، هي مؤسسة أكاديمية رائدة في جمهورية مصر العربية تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالي المصرية وفقًا لقانون الحرم الجامعي الدولي رقم. 162 لعام 2018.

تعد جامعة هارتفوردشير، المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية، أول فرع كامل لجامعة بريطانية في مصر.

الجامعة تشمل القيم والتخصصات والمعايير الأكاديمية للبرامج والمرافق المتوفرة في الحرم البريطاني، مما يوفر شهادات معتمدة عالميًا لطلابها.

تقدم جامعة هارتفوردشيرفي مصر برامج عالية الجودة التي تتيح للطلاب التفوق في سوق العمل.