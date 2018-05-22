جامعة ميريلاند كولدچ تختار وزيرة السياحة ‏‎لإلقاء كلمة التخرج

دعاء محمود اختارت جامعة ميريلاند كولدچ بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة رانيا المشاط- وزيرة السياحة، لإلقاء كلمة التخرج للجامعة لهذا العام. وتحرص الجامعة كل عام على اختيار شخصية ناجحة وملهمة لإلقاء الكلمة أمام الطلاب لتكون نموذجًا يحتذوا به في حياتهم…

دعاء محمود

اختارت جامعة ميريلاند كولدچ بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة رانيا المشاط- وزيرة السياحة، لإلقاء كلمة التخرج للجامعة لهذا العام.

وتحرص الجامعة كل عام على اختيار شخصية ناجحة وملهمة لإلقاء الكلمة أمام الطلاب لتكون نموذجًا يحتذوا به في حياتهم العملية.

‏‎وأبرزت الجامعة على موقعها الإلكتروني المناصب الهامة التي تقلدتها الدكتورة رانيا المشاط، بدءًا من عملها كخبير اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن، مرورًا بشغلها منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية حيث قامت بتطوير استراتيجية السياسة النقدية، وكانت المنسق مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الدولية، وساعدت في تصميم وعرض البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية في أعقاب 2011.

واختيرت لشغل منصب مستشار كبير اقتصادي صندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية المسئول عن وضع الاستراتيجية الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، خاصة السياسات النقدية والمالية وترأست بعثات لصندوق النقد الدولي إلى البنوك المركزية في دول مختلفة لوضع أطر السياسة النقدية وتعميقها بمفاهيم الاستقرار المالي لتطوير أهداف وأدوات البنوك المركزية للرقابة والإشراف على البنوك العاملة في الاقتصاد، وشاركت في كتاب صادر عن صندوق النقد الدولى بعنوان “آفاق صناعة السياسة النقدية” في إبريل 2018.

‏وأضافت المشاط أصبحت أول امرأة تتولى حقيبة وزارة السياحة ‎في الحكومة المصرية، ما يشير إلى الاتجاه الذي تتبناه الدولة المصرية لتمكين المرأة وإشراكها في الحياة السياسية.

‏‎وحرصت المشاط خلال كلمتها، التي ألقتها أمام أكثر من 1500 من أساتذة وطلاب وخريجي الجامعة وذويهم من مختلف الجنسيات على الترويج للمقصد السياحي المصري، ‎والتأكيد على مكانة مصر السياحية وما تزخر به من كنوز فريدة، بحضور السفير ياسر رضا سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، والمستشار الثقافي المصري.

‏‎ونوهت الوزيرة إلى أن مصر بدأت تستعيد موقعها وبقوة على خريطة السياحة العالمية، مشيرة إلى التحسن الملحوظ في معدلات السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام ٢٠١٧ والربع الأول من ٢٠١٨.

ودعت الوزيرة الحضور إلى زيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها التي ليس لها مثيل، وقامت بوضع الرابط الخاص بالفيلم الترويجي لمصر في المقال الذي نشرته الجامعة عنها على موقعها الالكتروني الذي يتابعه مئات الآلاف حول العالم.

‏https://bsos.umd.edu/profileshowcase/3671

‏‎وخلال الكلمة، أعربت الوزيرة عن سعادتها باختيارها لإلقاء الكلمة أمام خريجي الجامعة، وتحدثت عن دراستها في الجامعة وأهمية خلفيتها الاقتصادية القوية والخبرة التي اكتسبتها من خلال عملها في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية والبنك المركزي المصري في منصبها الحالي كوزيرة للسياحة.

وأضافت أن القطاع السياحي قطاع حيوي ومحرك للاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، وتمثل صناعة السياحة دخلاً متناميًا يشكل رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني، وأضافت أنها تعمل حاليًا على وضع خطة للإصلاح الهيكلي داخل الوزارة لخلق هيكل إداري وقوانين تجعل وزارة السياحة المصرية نموذجًا يحتذى به فى كيفية إدارة المنظومة السياحية، مؤكدة على عظم المسئولية التي تقع على عاتقها لأن نجاح المنظومة السياحية يَصُب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.

‏‎جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند كولدچ بارك بالولايات المتحدة عام 2001، ويشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية.​