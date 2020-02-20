جامعة مطروح تنظم قوافل تنموية لعدد من قرى المحافظة

تنظم جامعة مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية وجامعة مطروح مجموعة من القوافل التنموية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية ، بالمناطق الأكثر احتياجا بقرى ونجوع المحافظة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة تقديم كافة الدعم التيسيرات لإنجاح أعمال تلك القوافل لتحقيق الاستفادة منها لأهالى المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ، مقدما الشكر للدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح على جهود الجامعة وتعاونها الدائم مع المحافظة بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة وخدمة المجتمع المحلى.

وتزور القوافل قريتى زاوية العوامة و أبى مزهود بسيدى برانى فى الفترة من 2-5 مارس القادم ، و زواية العوامة بالضبعة 2 مارس القادم ، وابو مزهود ف الفترة من 3-5 مارس ، وأخرى لقرية بهى الدين بسيوه بالإضافة الى التوعية بدمج ذوى الهمم فى الفترة من 10 إلى 12 مارس القادم .



