جامعة مصر للمعلوماتية توقع اتفاقيتي تعاون مع «المصرية للاتصالات» وأكاديمية ذوي الإعاقة

قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجولة تفقدية فى مدينة المعرفة الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث النظم التكنولوجية لبناء مجتمع معلوماتي متكامل جاذب للاستثمارات العالمية ومحفز للإبداع الرقمي؛ حيث تفقَّد السيد الوزير الأعمال الإنشائية واطلع عن قرب على الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المشروع والتي من المقرر الانتهاء منها خلال هذا العام.

وتضم المرحلة الأولى لمدينة المعرفة 4 مبان هى: مركز الابتكار التطبيقي وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلًّا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.

وقد أكد الدكتور عمرو طلعت أن مدينة المعرفة تعد أحد أبرز المشروعات الرائدة التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار بناء مصر الرقمية بما تضمه من أنشطة متعددة لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وتنمية المهارات الرقمية،

وتحفيز الإبداع الرقمي وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، فضلًا عن تطويع التكنولوجيات المتقدمة لدفع مسيرة التحول الرقمي في مصر.

وخلال زيارته جامعة مصر للمعلوماتية شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية والشركة المصرية للاتصالات،

حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم الشركة المصرية للاتصالات دعمًا ماليًّا لتمويل 16 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، كراعٍ إستراتيجي لدراستهم بالجامعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقَّع البروتوكول الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وكريم يوسف نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة مصر للمعلوماتية؛ بهدف دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في منظومة التعليم الجامعي ودعم البحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المساعدة،

بالإضافة للمشاركة في الأبحاث العلمية التطبيقية والتعاون فيما يخص المعامل، حيث يأتي ذلك في إطار الخطة القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقَّع مذكرة التفاهم الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية.

وأشار إلى أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما تأتيان استكمالًا للشراكات الفاعلة التي تقيمها جامعة مصر للمعلوماتية لتهيئة بيئة تعليمية وبحثية متميزة وخلق قاعدة من الكوادر الرقمية وخبراء المعلوماتية،

حيث تدعم الاتفاقيتان جهود الجامعة فى تقديم منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة، ودعم البحث والتطوير وتشجيع ريادة الأعمال بمجال التكنولوجيات المساعدة.

حضر فعاليات التوقيع الدكتور محمد الشرقاوى نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية للشئون الأكاديمية، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من طلاب الجامعة.

في سياق متصل عقد طلعت حوارًا تفاعليًّا امتد إلى أكثر من ساعتين مع طلاب جامعة مصر للمعلوماتية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم المستقبلية للجامعة وقصص النجاح،

حيث أشاد السيد الوزير بفكرهم ورؤيتهم العلمية التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة.

وأوضح الوزير أن جامعة مصر للمعلوماتية توفر فرصًا تدريبية متميزة لطلاب الجامعة بالتعاون مع الشركات العالمية؛

مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة قيادات ومسئولى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإجراء مناقشات موسعة مع طلاب الجامعة والتوعية بالتخصصات التكنولوجية المختلفة والمجالات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها،

وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وتضم الجامعة 4 كليات هى: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم

وتقدم 16 برنامجًا تعليميًّا متخصصًا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الالكترونية.