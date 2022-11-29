«جامعة مصر للمعلوماتية» تنظم معرضا خلال مشاركتها في Cairo ICT

نظمت جامعة مصر للمعلوماتية، معرضاً خاصاً ضمن فاعليات الدورة الـ 26 للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والمنعقد خلال الفترة من 27 – 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك وفد الجامعة، في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2022، في إطار حرص الجامعة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وترسيخ أدوات التحول الرقمي، كونها أول جامعة متخصصة في قطاع المعلوماتية بالشرق الأوسط.

وذلك بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، والدكتورة أماني عيسى مسئول تطوير الأعمال بالجامعة، وياسر كاظم أمين عام الجامعة، إضافة للعديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومديرين الإدارات بها.

وقالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الجامعة ترسخ في طلابها أهمية استثمار البحث العلمي وتوظيفه في التنمية الشاملة، وضرورة المشاركة في المشروعات القومية بما يتوافق مع التطورات التي يشهدها العالم.

بالإضافة إلى تعزيز الفكر الابتكاري للطلاب وتعظيم مشاركتهم في المعارض والمسابقات المحلية والدولية.

وأشارت بهجت، خلال إحدى جلسات معرض كايرو اي سي تي 2022، تحت عنوان “التحول الرقمي في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي” ، إلى أن الجامعة تدعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين وتوطين صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وذلك من خلال المخرجات المتمثلة في خريجين على أعلى مستوى طبقاً للمواصفات العالمية.

ورداً على سؤال حول دور الجامعات الأهلية الجديدة متمثلة في جامعة مصر للمعلوماتية، أكدت بهجت أن الجامعات لها دورين، الاول هو تخريج الكوادر المتخصصة في التحول الرقمي وعلوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والاتصالات والشبكات وغيرها.

وكذلك التدريب على تخصصات السوق بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذه المجالات.

ونوهت بأن العلاقات مع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي أحد أهم الجوانب المهمة لتوفير التدريب للطلاب أثناء مراحل الدراسة المختلفة.

وأضافت بهجت، أن الدور الثاني هو التحول إلى جامعة ذكية مثل باقي مؤسسات الدولة التي تهدف للتحول الرقمي.

ولفتت إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية تقوم حاليا بإعادة هندسة دورات العمل المختلفة حتى تتم رقمنتها بكفاءة.

كما تسعي الجامعة لأن تكون جميع الخدمات المقدمة للطالب مبنية على تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية، بدء من دخول الطالب للحرم الجامعي ثم خلال دراسته ثم تخرجه.

وواصلت أن البنية التحتية التكنولوجية التي قامت عليها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تساعد الجامعة في ذلك حيث يتواجد حرم جامعة مصر للمعلوماتية، هي بنية تحتية متقدمة.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية استسستها وزارتي الاتصالات والتعليم العالي لتكون أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية والتي يقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم).

وتقدم الجامعة 16 برنامج تعليمي متخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.