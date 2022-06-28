جامعة مصر للمعلوماتية تنظم «اليوم المفتوح» لطلاب الثانوية والشهادات الدولية وتفتتح معرضا بالساحل الشمالي

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية عددًا من طلاب الثانوية العامة والشهادات الدولية، خلال اليوم المفتوح الأول والثاني اللذي نظمته الجامعة لهذا العام؛ وذلك بهدف التعريف ببرامج الجامعة والتخصصات العلمية التي تقدمها كليات الجامعة الأربع وهي (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم).

وتضمّن اليوم المفتوح تمكين الحضور من التواصل مع قيادات الجامعة وعمداء الكليات، والاطلاع على البرامج الجامعية في مختلف المجالات والتخصصات الجديدة التي تقدمها الجامعة للدارسين بها.

إضافة إلى التفاعل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب الحاليين بالجامعة، والتعرف على مرافق الجامعة ومعاملها والإمكانيات المتاحة بها.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح الجامعة المعرض الأول لها بقرية مراسي في الساحل الشمالي داخل مجمع The Alley الترفيهي.

ويستمر المعرض حتى نهاية شهر أغسطس المقبل كمبادرة للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور في التعرف على البرامج العلمية والأكاديمية التي تقدمها الجامعة للدارسين بها أثناء قضاء إجازتهم الصيفية.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر المعلوماتية، أن الجامعة أسّستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوهت بأن جامعة مصر للمعلوماتية تعدّ مبادرة من الدولة لمواكبة المستقبل وما يشهده من تطورات معتمدة بشكل أساسي على التقدم التكنولوجي السريع في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية تتبنى سياسات علمية وبحثية تجعل من الحاصل على شهادتها خريجًا دوليًّا لديه القدرة والمقومات التي تؤهله للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات، سواء العالمية أو المحلية.

وأضاف الدكتور محمد الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن الجامعة تهدف لتقديم التعليم المتميز، ومن ثم تلتزم بقبول عدد محدود من الدارسين لدينا بما يجعلهم قيمة مضافة في سوق العمل وما تشهده مصر من تطورات وتقدم في شتى القطاعات.

وقال الشرقاوي إن تنظيم اليوم المفتوح للطلاب الثانوي والشهادات الدولية وأولياء أمورهم يدعم مساعدة الطلاب في التعرف على رؤيتنا التعليمية والبحثية وفلسفتنا القائمة على التميز وقراءة المستقبل ومتطلباته.

وأضاف الشرقاوي أن الجامعة تعمل بأعلى معايير جودة التعليم بما يتماشى مع أحدث ما تقدمه الجامعات العالمية المصنَّفة والتي عقدت معها جامعة مصر للمعلوماتية اتفاقاتٍ لمنح شهادة مزدوجة.

واستكمل أن الجامعة عقدت اتفاقيات شراكة مع اثنين من أعرق الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، متمثلتين في جامعة بيردو ويست لافاييت الأمريكية وجامعة ميناسوتا، وكذلك جار الاتفاق مع جامعات أخرى للتخصصات المتنوعة بالجامعة.

واستعرضت الدكتورة أماني عيسى، المدرس بكلية علوم الحاسب والمعلومات وأحد المشاركين الرئيسيين في تأسيس الجامعة، مسيرة الدراسة بالجامعة.

وأشارت إلى كيفية دعم البرامج الدراسية بالجامعة بالتطبيق العملي في الشركات والمؤسسات المحلية والدولية كجزء أساسي من العملية التعليمية؛ لضمان جاهزية الخريج لسوق العمل المحلي والدولي عند تخرجه.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعدّ أول جامعة متخصصة بمنطقة أفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وتقدم الجامعة برامج تعليمية متخصصة لسدّ حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل:

الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الالكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.