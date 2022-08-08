جامعة مصر للمعلوماتية تقدم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، عند تقديم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة لهذا العام، للدراسة في كلياتها الـ 4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، حيث تقدم الجامعة 16 برنامجا أكاديميا يتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، أن مجلس أمناء الجامعة برئاسة المستشار عدلي منصور، اعتمد المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 22- 23، وذلك امتداداً لمبادرة رئيس الجمهورية، على أن تكون هذه المنح ممتدة طوال فترة دراستهم مشروطة بحفاظهم على التفوق، كما تتضمن هذه المنح الانتقالات وكذلك المعيشة والإقامة الفندقية فئة 5 نجوم للطلاب من خارج القاهرة والجيزة.

وأضافت , أن مجلس الأمناء وافق أيضاً على عدد من المنح الجزئية والمتدرجة للمتفوقين علميا ورياضيا ولذوي الهمم، وذلك بهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الالكترونية”.

وقال الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية:” إنه فيما يخص جميع الطلاب المتقدمين للدراسة بالجامعة، نقدم لهم 40% تخفيضا في كليات الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات، و45% تخفيضا في كليتي تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، مبينا أنه في حالة تقدم طلاب من الحاصلين على نسبة مئوية أعلى من 90% في الثانوية العامة 2022 بالشعبة العلمية، يتم تخفيض 60% من المصروفات الدراسية، وتصل لـ 65٪؜ بالنسبة لطلاب أدبي.

وأضاف , أن جامعة مصر للمعلوماتية قدمت 29 منحة كاملة العام الماضي لأوائل الثانوية العامة، بالإضافة لتقديم 89 منحة متدرجة للدارسين بها.

يشار إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات بقارة أفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.