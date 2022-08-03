جامعة مصر للمعلوماتية تفتح باب التنسيق بعد انتهاء المرحلة الأولى للجامعات الحكومية

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية التزامها بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتقديم عدد من المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة – شاملة الإقامة للمغتربين (خارج القاهرة والجيزة) للدراسة فيها، حيث تقوم شركات القطاع والبنوك بدعم هذه المبادرة، بالإضافة إلى عدد من المنح الجزئية للمتفوقين.

وطبقاً لقرار فتح التنسيق لطلاب الثانوية العامة لبعض الجامعات الأهلية بعد انتهاء التنسيق الحكومي للمرحلة الأولى، قررت جامعة مصر للمعلوماتية المشاركة في هذه المرحلة.

كما تنظم جامعة مصر للمعلوماتية، فعاليات اليوم المفتوح، السبت المقبل، للتعرف على كليات الجامعة وأقسامها وتخصصاتها المختلفة والخدمات والبنية التحتية التكنولوجية التي توفرها للطلبة، وشروط الشهادات المزدوجة التي تمنحها الجامعة مع كبرى الجامعات العالمية، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها، وذلك بحرم جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنطلق فعاليات اليوم المفتوح السبت المقبل، للراغبين في الحضور سواء من طلاب الشهادات الثانوية المختلفة أو أولياء أمورهم، والتسجيل من خلال الموقع الرسمي للجامعة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتتضمن فعاليات اليوم المفتوح، التعرف على كليات جامعة مصر للمعلوماتية، والتي تضم 4 كليات هي “علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم” ، بالإضافة إلى جولة تعريفية بمباني الجامعة ومعاملها المتعددة والمتقدمة كونها مؤسسة أكاديمية رائدة وأول جامعة متخصصة في الشرق الأوسط وأفريقيا في علوم البيانات أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى بعض الفقرات والتواصل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس والتقاط الصور التذكارية في مدينة المعرفة.

واعتمد مجلس أمناء الجامعة برئاسة المستشار عدلي منصور المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 22- 23، وذلك امتداداً لمبادرة رئيس الجمهورية لهذا العام وبدعم من البنوك وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شاملة الانتقالات وكذلك الإقامة والمعيشة للطلاب من خارج القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى عدد من المنح الجزئية للمتفوقين علميا ورياضيا ولذوي الهمم.

من جانبه هنأ الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، طلاب الثانوية العامة على النجاح والتفوق الذي حققوه، ورحب بهم في حرم جامعة مصر للمعلوماتية، إلى جانب دعوتهم للاستفادة من البرامج العلمية التي تقدمها للدارسين بها، من خلال اختيار التخصصات الحديثة التي تطرحها الجامعة بدقة، من أجل مستقبلهم المهني، بما يواكب وظائف المستقبل ومتطلبات التنمية والاستدامة، وإعدادهم للانخراط في سوق العمل بمهارات وكفاءات أكاديمية وعملية عالية الجودة، مؤكدا مشاركة الجامعة في التنسيق عقب انتهاء المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

وأوضح الشرقاوي أن جامعة مصر للمعلوماتية تسعى دائماً لاستقطاب الطلبة المتميزين سواء المصريين أو الأجانب، وفي هذا الإطار خصصت الجامعة منحاً دراسية للطلبة المتفوقين لدراسة “علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم” وما تتضمنه هذه الكليات من 16 برنامج أكاديمي، حيث نعمل على دعم أن تصبح جامعة مصر للمعلوماتية مركزاً للتعليم الدولي عالي الجودة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بما يضمن قيمة مضافة لجودة التعليم في الجمهورية الجديدة.

كما بينت الدكتورة أمل الجمال، رئيس قسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب والمعلومات ورئيس العلاقات الدولية بالجامعة، أن الجامعة وقعت بالفعل اتفاقيات وشراكات مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمي عال، وهو ما يجعلنا نمنح الطلاب درجات علمية مزدوجة، حيث سيحصل الناجحون على درجة علمية من جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأجنبية الأخرى، بحيث يقضي المرشحون الناجحون عامهم الأخير في الحرم الجامعي للشريك بالخارج، مع بعض المقررات المدمجة التي تقدمها الجامعة الشريكة خلال السنوات الأولى من دراستهم في مقر جامعة مصر للمعلوماتية.

وأضافت الدكتورة أمل الجمال: “تم توقيع اتفاقية مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز الأمريكية ( تحتل المرتبة التاسعة والعشرون في علوم الحاسب طبقا لتصنيف(U.S. News) لعام 2021) ، كما تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة بوردو ويست لافاييت الأمريكية والتي تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2022 وذلك في برنامج هندسة الحاسب الآلي، وكذلك الهندسة الكهربائية”.

وقالت الدكتورة أماني عيسى، المدرس بكلية علوم الحاسب والمعلومات وأحد المشاركين الرئيسيين في تأسيس الجامعة: “يعد اختيار الجامعة من أهم القرارات التي يمكن للطلاب اتخاذها، لأنه قرار يحدد مستقبلهم ومصيرهم، لذلك قررنا تجهيز اليوم المفتوح السبت المقبل، للإضاءة على الجوانب المختلفة من الحياة الجامعية في مصر للمعلوماتية، كالبنية الطلابية، والبرامج الدراسية، ومساراتها المهنية، بما يسهل عملية اتخاذ القرار لدى الطلبة وأولياء أمورهم”.

ولفتت إلى أن أعضاء هيئة التدريس يقدمون للحضور فرصة التوجيه والنصح والإرشاد لاختيار الكليات التي تحقق رغبات الطلبة وذويهم، إضافة إلى فرصة التقاء الموظفين المختصين وعمداء الكليات للإجابة عن تساؤلاتهم، والاطلاع شروط الالتحاق بالكليات والتخصصات المناسبة لتطلعاتهم.

يشار إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من اوائل الجامعات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها بافريقيا، تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الالكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الالكترونية.