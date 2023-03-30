‏جامعة مصر للمعلوماتية تفتتح فرعا لـ«IEEE» لدعم الابتكارات الهندسية

حصلت جامعة مصر للمعلوماتية على موافقة IEEE- جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة، لإنشاء وافتتاح فرع لها بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك استمرارًا لجهود جامعة مصر للمعلوماتية، وسعيها الدائم في دعم الابتكار وريادة الأعمال بالقطاعات التكنولوجية الحديثة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وقالت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن افتتاح فرع لجمعية IEEE بالجامعة يسهم ذلك في التعاون بمجالات متعددة؛ أبرزها:

مساهمة جامعة مصر للمعلوماتية في تنظيم واستضافة أنشطة الجميعة، تنظيم المؤتمرات والندوات، فتح المجال لطلبة الجامعة للمشاركة في أنشطة الـ”IEEE”، إضافة لإتاحة فرص التدريب العملي لطلاب الجامعة.

‏وأكدت بهجت أن جامعة مصر للمعلوماتية ستقوم بتسخير كل طاقاتها وإمكانياتها للتعاون مع الـIEEE بالشكل ما يعظم الفائدة المرجوة للطلاب، ويحقق تطلعات إدارة الجامعة وسياساتها بمد جسور التواصل مع المؤسسات المرموقة.

واستكمل بهجت أن هذه الخطوة تُعدّ جزءًا من رؤية جامعة مصر للمعلوماتية وأهدافها لرفع فاعلية التواصل مع المجتمع الخارجي بما يخدم العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعة.

وقالت بهجت إن مصر للمعلوماتية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال برامج متكاملة لاكتشاف المواهب والمبتكرين من أصحاب الأفكار والمشروعات الرائدة في تحديد ملامح المستقبل الرقمي.

واعتبرت بهجت تدشين فرع لجمعية “IEEE” في بمثابة نواة لمنظومة متكاملة تشمل العديد من الأنشطة التدريبية والتأهيلية والتعليمية لطلابنا في كليات الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، وكلية علوم الحاسب والمعلومات”.

‏من جانبه أشار الدكتور عمرو المصري، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، إلى أهمية تعميق العلاقات بين الجامعة وبين معهد “IEEE” فرع مصر.

وذلك بهدف تعزيز المعرفة العلمية، وخدمة المجتمع الطلابي، والمساعدة في خلق غد أفضل من خلال تطبيق الأنشطة المهنية والتعليمية، وفقًا لأعلى معايير الجودة والتكنولوجيا.

لافتًا إلى أن ذلك يأتي من منطلق إيمان الجامعة بأن تشجيع ونشر تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يسهم بنمو الاقتصاد في الحاضر والمستقبل.

أشار الدكتور محمد إسماعيل، الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على فرع الـ”IEEE” في الجامعة، إلى أن مصر للمعلوماتية مستعدة دائمًا لاحتضان ودعم أعمال وأنشطة معهد IEEE وكل الأنشطة العلمية والاجتماعية في المجتمع لخلق فرص جديدة لتبادل الخبرات وطرح الأفكار الخلاقة ودعم المشروعات والأنشطة الطلابية.

ونوه بأن وجود فرع لـ”IEEE” في جامعة مصر للمعلوماتية سيكون برنامجًا متكاملًا لبناء قدرات الطلبة ودعم مشروعات تخرجهم.

يُذكر أن جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات “IEEE” تعد جمعية محترفة في علوم التقنية والهندسة، وتضم في عضويتها أكثر من 365 ألف عضو في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم.

وتعدّ جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وأسست جامعةَ مصر للمعلوماتية وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي بهدف تقديم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويقع مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم).

وتقدم مصر للمعلوماتية 16 برنامجًا تعليميًّا متخصصًا مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.‏