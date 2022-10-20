«جامعة مصر للمعلوماتية» تعلن 20 منحة لأوائل الثانوية العامة

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية انضمام 19 طالبا من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة بكليات الجامعة الـ 4 ، بعد إعلان إدارة القبول بالجامعة الكشوف النهائية لأوائل الثانوية العامة الذين حصلوا على منح شاملة للدراسة.

وكان مجلس أمناء الجامعة برئاسة المستشار عدلي منصور، قد اعتمد المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2022- 2023 ، امتداداً لمبادرة رئيس الجمهورية، على أن تكون هذه المنح ممتدة طوال فترة دراستهم مشروطة بحفاظهم على التفوق.

وتتضمن المنح تغطية الانتقالات والمعيشة والإقامة للطلاب من خارج القاهرة والجيزة.

وجاءت قائمة الطلاب الحاصلين علي المنح الدراسية الكاملة في كليات جامعة مصر للمعلوماتية الأربع كالتالي:

كلية تكنولوجيا الأعمال: مهند محمد شعبان ، نورا نادر لطفي .

كلية علوم الحاسب والمعلومات، محمود أشرف أمين، أحمد جمال الحسيني، محمود علاء الشيخة ، محمد مصطفى السيد، شادي علي سعيد، أحمد سامح صابر ، ماريو حسام متري .

كلية الفنون الرقمية والتصميم: سوسن راني سراج الدين ، سماء عبد الحميد محمد .

كلية الهندسة: محمد أيمن محمد ، حسين سيد حنفي ، أحمد عاطف الششتاوي ، عبد الرحمن محمد أبوجنيدة ، طارق ابراهيم محمد ، وزياد محمد الشافي، علي أيمن محمد ، صلاح الدين السيد ابراهيم ، محمد مصطفى فاروق ، محمد خالد عطا.

وقالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية إن الجامعة تحرص على تقديم المنح الشاملة لأوائل الثانوية العامة كل عام ،من منطلق أن الاستثمار في بناء ابناءنا هو اعظم استثمار في المستقبل، والذي يعتمد على الكفاءات النوعية أمثالهم”.

ولفتت إلى أن دعم المتفوقين هو المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة بالنسبة للدول التي تسعى نحو مجتمع معرفي ومتقدم يشجع على الابتكار والابداع.

وأشارت بهجت إلى أن إدراج تلك المنح منذ أن فتحت الجامعة أبواب قبول الالتحاق بها، بهدف تبني الأوائل ودعم وتنمية وصقل قدراتهم ، ليكون لهم دور مهم محوري في تطوير منظومة التقدم، ودعم وتعزيز التنمية المستدامة لمصر.

واكدت بهجت دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورعايتها للمتميزين وتسخير كافة الإمكانيات لهم ليستمروا في السير على دروب النجاح والتفوق.

وأشارت بهجت إلي أن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي والأمثل في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.

ولفتت إلي أنه من هذا المنطلق تقوم الجامعة بإعطاء المنح سواء جزئية أو شاملة للمتفوقين، لتخريج مؤهلين على أعلى المستويات يساهمو في رسم ملامح المستقبل .

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وأسست الجامعة وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، و التعليم العالي والبحث العلمي ، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات ، تقدم 16 برنامج منها: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الالكترونيات .وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الالكترونية.