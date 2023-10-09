«جامعة مصر للمعلوماتية» تعلن أسماء أوائل الثانوية الحاصلين على منح شاملة (صور)

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية انضمام عدد 17 طالبا وطالبة من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بكليات الجامعة الـ 4 (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وذلك امتداداً لمبادرة رئيس الجمهورية والتي تعد مبادرة وطنية بارزة تفتح آفاق التميز والإبداع أمام الطلبة المتفوقين لاستكمال دراستهم بالشكل الذي يتوافق مع هذا التفوق.

واعتمد مجلس أمناء الجامعة برئاسة المستشار عدلي منصور، المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2023-2024، والبالغ عددها 17 منحة مقدمة من (الشركة المصرية للاتصالات، بنك مصر، شركة Dell Technologies، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية)، كما تتضمن الانتقالات وكذلك المعيشة والإقامة للطلاب المغتربين، بهدف وضعهم على طريق المستقبل وتقديرا لتفوقهم الدراسي.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020 لرعاية أوائل الثانوية العامة من خلال تخصيص منح دراسية مجانية لهم، بهدف تسليحهم بعلوم المستقبل وتأهيلهم علميا للتعامل مع تحديات المستقبل، لذلك أصبح لهذه المبادرة الهامة دور محوري منذ إطلاقها في تشجيع الطلاب على التنافس وبذل الجهد للالتحاق بأحد التخصصات العلمية المرموقة في جامعة مصر للمعلوماتية، لنحصد ثمار ذلك من خلال خريجين مؤهلين على أعلى المستويات وفي أرقى الجامعات العالمية الشريكة لنا، ليساهموا في رسم ملامح المستقبل المشرق.

وقالت بهجت فى بيان صحفي اليوم الاثنين:” حرصت الجامعة منذ إنشائها على تقديم حزمة من المنح لأوائل الثانوية العامة من منطلق أن الاستثمار في بناء الانسان هو أعظم استثمار في المستقبل، حيث نقدم هذه المنح من واقع استشراف مستقبل سوق العمل المحلي والعالمي، واستنادا لذلك تركز استراتيجية الجامعة على تأهيل كوادرها من الطلبة للانطلاق نحو اقتصاد المعرفة واكتساب المهارات التي تؤهلهم للإسهام بصورة فعالة في المجتمع الرقمي وترجمة لتوجهات الجمهورية الجديدة”. كما أن هذه المنح هي تعاون مثمر بين الجامعة والشركات والبنوك بغرض الاستثمار في متفوقي الثانوية العامة ومنحهم الفرصة للاستفادة من التعليم والتدريب المتميز الذي تقدمه جامعة مصر للمعلوماتية.

وأشارت إلى أن إدراج تلك المنح منذ أن فتحت الجامعة أبواب قبول الالتحاق بها، بهدف تبني الأوائل ودعم وتنمية وصقل قدراتهم، ليكون لهم دور مهم محوري في تطوير منظومة التقدم، ودعم وتعزيز التنمية المستدامة لمصر. مؤكدة دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورعايتها للمتميزين وتسخير كافة الإمكانيات لهم ليستمروا في السير على دروب النجاح والتفوق، وكذلك أيضا دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنا في هذا الأمر، لذلك نفخر بأن جامعة مصر للمعلوماتية باتت مقصد المتفوقين ومركزا مرموقا للتعلم العالي في أفريقيا والشرق الأوسط.

واستعرضت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، المميزات التي تقدمها الجامعة لطلابها ‏من برامج جديدة في أحدث العلوم ‏وتعليم بمواصفات عالمية ونخبة من أعضاء هيئة ‏التدريس من مصر وأصحاب الخبرات الأكاديمية المرموقة بالخارج، وكذلك الاستعانة بأصحاب الخبرات العملية في العملية التعليمية، مع توفير تدريب صيفي للطلاب وثقل مهاراتهم العملية في معامل الجامعة المجهزة بأحدث الأجهزة ‏التكنولوجية.

وأعلنت إدارة القبول بالجامعة الكشوف النهائية لأوائل الثانوية العامة الذين حصلوا على منح شاملة للدراسة، وانتظامهم منذ بداية الدراسة في كلياتها الأربع حسب رغباتهم والتي جاءت كالتالي:

كلية تكنولوجيا الأعمال:

رنا محمد حامد

حسن محمد العزبي

فاطمة عبد العزيز

زينة عمرو السرادي

كلية علوم الحاسب والمعلومات:

عمر محمد عمر

محمد وليد المسلمي

عمر محمد وفا

كلية الفنون الرقمية والتصميم:

فرح محمد قدري

كلية الهندسة:

زياد أحمد ربيع

حسن محمد عبد البديع

أحمد محمود زيتون

عبد الرحمن جمعة

سيف الدين هيثم

زياد محمد شعبان

عبد الرحمن عصمت

معتز أشرف هندي

محمد وجيه علام

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكتروني