جامعة مصر للمعلوماتية .. تعرف على المنح والمصروفات الدراسية وطرق التقديم

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، عن فتح باب التقديم والقبول المباشر للعام الجامعي 2022-2023.

وذلك لطلاب الثانوية العامة ، طلاب الشهادات المعادلة أو الشهادات الأجنبية.

ويتم التقديم والقبول بالجامعة وفقاً لسياسات تطوير آليات نظام قبول الطلاب بالجامعات، وطبقا للقواعد والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

التقديم في جامعة مصر للمعلوماتية

ونوهت الجامعة إلى أن التقديم للالتحاق بالعام الجامعي 2022-2023، من خلال الموقع الرسمي على الرابط التالي :

https://eui.edu.eg/ar/

وتضم الجامعة 4 كليات هي “الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم” وتتكون من 16 برنامجا أكاديميا.

وكان مجلس أمناء الجامعة، برئاسة المستشار عدلي منصور قد وافق الشهر الماضي على مصروفات العام الجامعي 2022- 2023.

منح جامعة مصر للمعلوماتية 2022-2023

كما وافق مجلس الأمناء علي برامج المنح المقدمة للطلاب الجدد للعام الأكاديمي القادم 2022-2023.

وستقدم الجامعة خصما بنسبة 40٪ لجميع الطلاب الجدد في كليتي الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات.

وكذلك خصم بنسبة 45٪ في كليتي تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.

على أن تستمر هذه الخصومات طوال فترة الدراسة.

فضلا عن المنح المتدرجة التي تعتمد على التفوق الدراسي للطالب في شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها تصل إلى نسبة 60%، للطلاب في كليتي الهندسة أو علوم الحاسب والمعلومات.

و65% للطلاب بكليتي تكنولوجيا الأعمال وكلية فنون رقمية وتصميم.

المصروفات الدراسية للعام 2022-2023

وحدد مجلس الأمناء المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022-2023 كالتالي:-

مصروفات كلية علوم الحاسب والمعلومات 103.440 ألف جنيه للطلاب المصريين وذلك باحتساب تخفيض 40%.

وتضم كلية علوم الحاسب والمعلومات ، عدة برامج دراسية منها ، أمن نظم الحاسبات والأمن السيبراني.

بالإضافة إلى الجرافيكس والألعاب الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، علوم وهندسة البيانات، هندسة البرمجيات.

مصروفات كلية الهندسة 103.360 ألف بعد تخفيض 40%.

وتضم الكلية البرامج الدراسية ، الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسبات، الهندسة الصناعية، هندسة الميكاترونيكس والروبوت.

مصروفات كلية تكنولوجيا الأعمال 90.110 ألف جنيه بتخفيض 45% جنيه.

وتضم الكلية برامج تحليل إدارة الأعمال، إدارة تكنولوجيا الأعمال، التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، ريادة الأعمال والإبداع المالية، المحاسبة.

مصروفات كلية الفنون الرقمية والتصميم 104.060 ألف جنيه بعد تخفيض 45%.

وتضم الكلية برامج : التصميم التفاعلي، الرسوم المتحركة، تصميم الألعاب الإلكترونية، فنون الوسائط الإعلامية الحديثة، التصميم الجرافيكي، تصميم تجربة المستخدم.

والجدير بالذكر أن المصروفات الدراسية المذكورة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصريين بخلاف المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب الأجانب.

وتعد جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وتم تأسيس الجامعة بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويقع مقر مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جامعة مصر للمعلوماتية

وترتبط جامعة مصر للمعلوماتية باتفاقيات توأمة مع كبرى الجامعات العالمية.

وتمنح الجامعة الطلاب درجات علمية مزدوجة، من جامعة مصر للمعلوماتية بالإضافة للجامعة الأجنبية الأخرى.

حيث عقدت الجامعة اتفاقية شراكة مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز الأمريكية (والتي تحتل المرتبة التاسعة والعشرين في علوم الحاسب طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2021.

كما تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعتي مصر للمعلوماتية وبوردو ويست لافاييت الأمريكية.

والتي تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2022 وذلك في برنامج هندسة الحاسب الآلي، وكذلك الهندسة الكهربائية (الإلكترونيات والاتصالات)”.