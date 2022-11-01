جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop 27

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، مشاركة وفد من أعضاء هيئة التدريس في قمة الأمم المتحدة الـ 27 للمناخ “Cop 27”.

القمة تستضيفها مصر بداية من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر نفسه بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة زعماء العالم للمضي قدما في مكافحة تغيير المناخ.

وأشادت الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة بجهود الدولة لتفعيل الحراك العالمي لمكافحة تغير المناخ وإيجاد حلول تكنولوجية فعالة لمجابهة تداعياته والحد من آثاره.. وذلك عن طريق تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل التصدي لهذه المشكلة التي تهدد الجميع.

وأوضحت الدكتورة أماني عيسى مسئول تطوير الأعمال بالجامعة، أن التصدي للتغيرات المناخية يأتي ضمن إهتمامات جامعة مصر للمعلوماتية.

ولفتت إلى أن الجامعة عقدت الشهر الماضي فاعليات Climathon2022 على مدار أكثر من شهر تحت رعاية وزارتي الاتصالات، والتعليم العالي، وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفس AWS.. وذلك ليكون منصة يخرج منها حلولاً فعالة لهذه الأزمة والتصدي لها من خلال تسخير علوم التكنولوجيا في وقف تداعياتها.

وقالت إن جامعة مصر للمعلوماتية تحث طلابها على تحمل مسئولياتهم تجاه المناخ والحفاظ على البيئة من أجل حماية مستقبلهم .

إلى جانب العمل المشترك من أجل تخفيف آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع توظيف التكنولوجيا في الحلول لما لها من قدرة كبيرة على مجابهة قدر كبير من التحديات التي تواجه الإنسانية بشكل خاص والحياة بشكل عام.

ولفتت إلى أن ذلك لن يكتمل دون التطرق إلى البحث العلمي لأهميته وواقعيته وتوجيهه لخدمة مكافحة التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

ويقع مقر جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 4 كليات هي:

“علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم”.

وتقدم كليات الجامعة 16 برنامجا تعليميا متخصصا مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات.

وكذلك تحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.