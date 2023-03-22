جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفدا من «ملائكة» لدعم طلابها في ريادة الأعمال

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا رفيع المستوى من جمعية ملائكة الأعمال، لتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال وتشجيع ودعم الطلاب للنجاح في هذا القطاع، وذلك في إطار توظيف المعرفة العلمية الأكاديمية وتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال على المستوى المحلي والعالمي.

تأتي هذه الزيارة في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة في تأسيس منظومة متكاملة لطلابها فيما يتعلق بريادة الأعمال، من خلال المشاريع النوعية والبرامج المتميزة التي تتبناها الجامعة في هذه المجالات الحيوية، وهو ما أكده المستوى الذي أظهره طلاب جامعة مصر للمعلوماتية في الابتكار وريادة الأعمال خلال استعراض أفكارهم ومشاريعهم.

كما ناقش الجانبان الفرص المستقبلية التشغيل وريادة الأعمال وكيفية التواصل مع صناديق الاستثمار الجريء، وأعقب هذه المناقشات قيام مجموعة من الطلاب بعرض مشروعات يعملون عليها والتي لاقت تقييما مرتفعا من وفد جمعية ملائكة الأعمال.

و رحب الدكتور ياسر كاظم أمين عام جامعة مصر للمعلوماتية، بوفد جمعية ملائكة الأعمال خلال الاجتماع الذي حضره الدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة أماني عيسى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بالجامعة، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة – التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو أبو علم العضو المنتدب لشركة القرى الذكية.

كما استعرضت الدكتورة أماني عيسى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، إمكانيات الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، موضحة أن طلاب الجامعة شاركوا في مسابقات ابتكارية متعددة.

وأكدت الدكتورة أماني عيسى، أن الجامعة تستقطب نخبة من الطلاب أوائل الثانوية العامة، وتعمل على تحفيز أي طالب يعمل على أن يصبح رائد أعمال و مساعدته في نقل ابتكاراته على أرض الواقع. مشيرة إلى أن الجامعة أسست مركز لتطوير الاعمال وهو ما يساهم في دعم ريادة الأعمال وصقل مهارات الطلبة في النواحي العملية خاصة وأننا نتعاون مع كبرى المؤسسات العاملة في قطاع صناعة التكنولوجيا.

وقال سمير العلايلي رئيس جمعية ملائكة الأعمال:” تقوم الجمعية بدعم فكرة ريادة الأعمال وتوضيح أبعادها مع التركيز على الجانب التنموي، فهدفنا هو مساعدة الشركات الريادية الجديدة للانضمام إلى سوق الاستثمار، كما ندعم أيضا ونرعى المستثمرين بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار دفع عجلة الاستثمار القومي، حيث تهتم الجمعية بالمستثمرين في قطاع الاستثمار الملائكي وزيادة الوعي الاستثماري الخاص بهم وفقا لما هو مطبق في الخارج وذلك من خلال العمل على تذليل القوانين المعرقلة للاستثمار الملائكي.



يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.