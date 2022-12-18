جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وزير التكنولوجيا والعلوم بـ«زامبيا»

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية السيد فيليكس موتاتى وزير التكنولوجيا والعلوم بدولة زامبيا، في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على الجامعة وبرامجها الأكاديمية المتقدمة وتجهيزاتها المجهزة على غرار أكبر الجامعات العالمية، إضافة لما تمتلكه من بنية تكنولوجية متطورة، وبحث سبل بناء القدرات والتعاون الأكاديمي وتجربة مصر الرائدة في هذا القطاع.

ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بالسيد فيليكس موتاتى وزير التكنولوجيا والعلوم بدولة زامبيا والوفد المرافق له، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور عمر المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وزامبيا، وأعربت عن جاهزية الجامعة وأعضاء هيئة التدريس إلى التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية بدولة زامبيا حيث تولى الدولة اهتماما كبيراً لتعزيز وتعميق التعاون مع دول القارة الأفريقية.

من جانبه أعرب السيد فيليكس موتاتى وزير التكنولوجيا والعلوم بدولة زامبيا، عن سعادته بالتواجد والتعرف على إمكانيات جامعة مصر للمعلوماتية، متمنياً تعزيز التعاون مع الجامعة من خلال تسهيل إجراءات التحاق المتفوقين من بلاده بها وتوفير بعض المنح لهم ومشاركة الخبرات الأكاديمية لجامعة مصر للمعلوماتية مع نظيراتها من الجامعات في زامبيا وخاصة في التخصصات المتقدمة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتأثرة والمؤثرة في الثورة الصناعية الرابعة.

وتساءل فيليكس موتاتى، عن الإعدادات التي تقوم بها الجامعة للطلاب الملتحقين بها ليصبحوا قادرين على التعامل مع علوم المستقبل التي يحصلون عليها من خلال البرامج العلمية والأكاديمية التي يتلقونها هنا.

وعقب انتهاء الاجتماع، قام السيد فيليكس موتاتى والوفد المرافق له، بجولة داخل حرم الجامعة للتعرف عن قرب على المرافق الخاصة بها والمراكز البحثية المتطورة، رافقه خلالها الدكتورة ريم بهجت والدكتور محمد الشرقاوي.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الالكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الالكترونية.