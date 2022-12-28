جامعة مصر للمعلوماتية تحصد مركزين في السباحة وكرة السرعة

حصدت طالبتان من جامعة مصر للمعلوماتية المركز الأول في السباحة، والثالث في كرة السرعة.. إذ فازت الطالبة لوجين محمد، المقيدة بالفرقة الأولى بكلية تكنولوجيا الأعمال، بالمركز الأول في البطولة الوطنية للسباحة والتي نظمها الاتحاد المصري للسباحة باستاد القاهرة الدولي.

كما حصلت الطالبة شهد سعيد، المقيدة بالفرقة الثانية في كلية علوم الحاسب والمعلومات، على المركز الثالث في بطولة كرة السرعة – سولو Speedball Solo التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية (EUSF).

وهنأت إدارة الجامعة الطالبتين لحصولهما على مراكز متقدمة، بعد منافسة قوية مع متسابقين من كافة الجامعات المتواجدة في مصر.

واعتبرت جامعة مصر للمعلوماتية، فوز الطالبتين إنجازاً رياضياً جديداً يضاف للإنجازات التي يحققها طلاب الجامعة في شتى المسابقات التي يشاركون بها.

وأكدت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لجميع منتسبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة لهم.. وكذلك تشجيعهم على ممارسة الرياضة والتفوق بها على غرار تفوقهم في النواحي العلمية والأكاديمية التي تجسد الروح الحقيقية لمجتمع جامعة مصر للمعلوماتية.

وأشارت مختار حرص الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على توفير كافة أنواع الدعم ومتطلبات النجاح لمجتمع الجامعة.

وأعربت الدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال عن فخرها بوجود عدد كبير من الطلبة الرياضيين الذين يمثلون جامعة مصر للمعلوماتية سواء في البطولات المحلية أو الدولية.

كما أشارت إلى أن الجامعة تدعم خلق أجواء التنافس الإيجابي بين طلابها في الميدان العلمي والرياضي.. حيث يساهم ذلك في دفعهم إلى السعي دائما لتقديم أفضل ما لديهم وتطويره على نحو مستمر.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وأسست الجامعة وزارتي الاتصالات التعليم العالي، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) .

وتقدم الجامعة 16 برنامجا تعليميا متخصصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات، وكذلك هندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.