«جامعة مصر للمعلوماتية» تبحث تمويل المنح الدراسية مع وفد من «فولبرايت»

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، وفدا من هيئة “فولبرايت مصر” – أحد برامج التبادل العلمي والثقافي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون بينهما فيما يخص التدريب والأبحاث لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع التخصصات، والمنح الممولة بالكامل للخريجين للدراسة في الولايات المتحدة.

وعقدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، اجتماعا مع الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة “فولبرايت مصر” والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم.

من جانبها أشادت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بجهود هيئة فولبرايت في دعم قدرات خريجي الجامعات المصرية المتميزين وإتاحة الفرص لهم للدراسة بالخارج في مختلف التخصصات التي تضمن استمرارية جهود تنمية المجتمع. لافتة إلى أن منح فولبرايت تعد أحد أبرز برامج المنح العالمية المرموقة.

وقالت ريم:” توفر جامعة مصر للمعلوماتية لطلابها المتميزين وأعضاء هيئة التدريس تجربة تعليمية ملهمة تكفل لهم نتائج عملية ملموسة في جميع المجالات والتخصصات، بما في ذلك الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم، لذلك نحن نفتخر بطلابنا وما يحققونه من إنجازات جعلتهم في مقدمة الجهات المحلية والدولية المرموقة التي تمول المنح الدراسية بعد التخرج في أرقى المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم”.

وأضافت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية:” نفخر بتقديم أفضل البرامج الأكاديمية عالمية الطراز والتي تتيح لطُلابنا التواصل مع كبار الشخصيات الأكاديمية المتمرسة والاستفادة من بيئة تعليمية محفزة ومليئة بالتحديات والفرص، لذلك نحن نثق بأن طلابنا سيواصلون المضي نحو مستقبلهم المشرق ونتطلع إلى متابعة نجاحاتهم بعد التخرج، كذلك أيضا نحن في مجتمع الجامعة يسعدنا أن تجد هذه المؤسسات المرموقة ومنها هيئة فولبرايت طلابنا المزايا نفسها التي نعرفها فيهم والتي تتمثل بقدرتهم على الاستفادة من أفضل البرامج التعليمية عالمية المستوى”.

من ناحيتها أبدت الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لمؤسسة فولبرايت في مصر، سعادتها بإمكانيات الجامعة وما تقدمه من برامج علمية متطورة للغاية. موضحة أن منحة فولبرايت، معنية بالتبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتعد من أكبر الجهات المانحة للطلاب المصريين، إذ توفر نحو 45 فرصة لدراسة الماجيستير، بجانب العديد من البرامج العلمية والمهنية، وتتميز بثراء المجالات التي تتيحها للمتقدمين في مختلف المجالات، ويسعدنا التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية في هذا الأمر”.

وتابعت ماجي:” ما رأيناه من إمكانيات كبيرة وحديثة في جامعة مصر للمعلوماتية يجعلنا حريصون على تقديم منح لطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم للدراسة في الخارج، وكذلك تمويل استضافة أكبر الخبراء وأعضاء من هيئة التدريس بأكبر الجامعات في الولايات المتحدة لتبادل الخبرات بين الجامعات الأمريكية وجامعة مصر للمعلوماتية”. مشيرة إلى أن الهيئة تحرص على انتقاء المتقدمين من المصريين الذين يمتلكون رؤية لتوظيف ما يكتسبونه من خبرات خلال المنحة في مجال عملهم داخل مصر بعد عودتهم، وكذلك مقترحاتهم للخدمة المجتمعية، ومهاراتهم القيادية والتي تعد معياراً رئيسياً لانتقاء الفائزين بالمنح، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.وحول برامج أعضاء هيئة التدريس.

قالت :” هناك منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة في جميع المجالات، وبرنامج الماجستير لإدارة الأعمال لقادة الجامعات ومراكز البحوث، ومنح تنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، وبرنامج الأساتذة الزائرين، فضلاً عن برامج أبحاث وجمع مادة علمية لطلبة الدكتوراه، وبرنامج الإشراف المشترك لدرجة الدكتوراة، وبرنامج لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية لطلبة الدكتوراه بالجامعات المصرية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.