جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل وفدا طلابيا من 3 دول

المال- خاص تستقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ابتداءً من شهر يوليو المقبل، وفودا طلابية مختلف البلاد العربية فلسطين والأردن والعراق، للتأكيد على رسالتها في دعم العملية التعليمية داخل وخارج مصر. وتفتح الجامعة أبوابها أمام أكثر من ٧٠ طالبا وطالبة لتلقي…

المال- خاص

تستقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ابتداءً من شهر يوليو المقبل، وفودا طلابية مختلف البلاد العربية فلسطين والأردن والعراق، للتأكيد على رسالتها في دعم العملية التعليمية داخل وخارج مصر.

وتفتح الجامعة أبوابها أمام أكثر من ٧٠ طالبا وطالبة لتلقي العلم في مختلف الكليات الطب والصيدلة والاقتصاد واللغات والترجمة والإعلام والهندسة والإرشاد السياحي وأيضا كلية التربية الخاصة.

وتقوم الجامعة وإدارة الاتصالات والعلاقات الدولية التي تترأسها دكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر، بتوفير جميع الوسائل التي يتمكن من خلالها الطلاب الوافدين قضاء فترة تواجدهم في الجامعة بشكل يشعرهم كأنهم في بلدهم.

وذكرت مدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية الدكتورة ياسمين الكاشف، أن الجامعات التي ينتمي إليها الوفد الطلابي هي: جامعة نزوي بسلطنة عمان، وجامعة الزيتونة في الأردن، وجامعة القدس المفتوحة بفلسطين، جامعة فلادليفيا الأردن، جامعة بولتيكنيك فلسطين، جامعتي تكريت والأنبار في العراق.

يشار إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حصلت على المركز الاول عن عامي ٢٠١٦، ٢٠١٧ على التوالي باعتبارها أكثر الجامعات العربية استقبالا وتدريبا للوفود الطلابية.