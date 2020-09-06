«جامعة مصر للعلوم» تخاطب «المجتمعات العمرانية» لشراء 44 فداناً فى طيبة الجديدة

تعتزم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، بغرض إنشاء أول فرع لها بمنطقة الصعيد.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن الجامعة تسير حالياً فى الإجراءات الأولية للتقدم للهيئة، وترغب فى الحصول على قطعة مساحتها 44 فداناً، مشيراً إلى أن منطقة الصعيد باتت تحظى باهتمام جميع الجامعات الخاصة فى ظل إنشاء أكثر من مدينة عمرانية جديدة.

ووفقاً للموقع الإلكترونى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فقد تأسست عام 1996 وتعتبر من أبرز الجامعات الخاصة فى مصر، وبها عدة كليات متخصصة فى الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والهندسة، والإعلام، واللغات الأجنبية، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية التطبيقية، والآثار والإرشاد السياحى، والتكنولوجيا الحيوية.

وأوضحت المصادر لـ «المال» أن الجامعة درست أكثر من موقع بالمدن العمرانية الجديدة بمنطقة الصعيد قبل الاستقرار على مدينة طيبة الجديدة، التى رأت أن أسعار الأراضى بها مناسبة إلى جانب موقعها الجيد.

وتعتبر مدينة طيبة الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث فى مصر، وتابعة لمحافظة الأقصر، وتم إنشاؤها بموجب قرار جمهورى عام 2000، ويبلغ عدد سكانها حالياً 28 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 238 ألفاً.

وتقع طيبة الجديدة على بعد 14 كم شمال شرق مدينة الأقصر، و10 كم عن مطارها الدولى.

وأشارت المصادر إلى أنه حال الموافقة على تخصيص الأرض فسيرتفع عدد الجامعات الخاصة فى طيبة الجديدة إلى 3 بعدما حصلت شركة فهميكو للمقاولات على أرض مساحتها 15 فدانًا لإنشاء جامعة تحت مسمى «المستقبل» وتم تسعير المتر بقيمة 1035 جنيهًا، بخلاف جامعة أخرى مملوكة لمجموعة مستثمرين.

وأكدت المصادر أن افتتاح جامعة مصر للعلوم فرعأً لها فى طيبة الجديدة يعزز فرص الترويج للمدينة التى تمتلك فرعاً للنادى الأهلى، ويدرس الأخير إنشاء منطقة رياضية متكاملة تشمل فندقاً لاستغلال الطابع المميز للمدينة، واستقبال الأندية الرياضية العالمية فى فترة الشتاء.

وشهدت المدن العمرانية فى الصعيد إقبالا من الجامعات الخاصة للحصول على أراض وإنشاء فروع لها، من أشهرها جامعة بدر التى حصلت على أرض بمدينة غرب أسيوط الجديدة، بجانب جامعة النضهة التى حصلت على 60 فداناً بمدينة بنى سويف.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على اعتماد 200 مليون جنيه استثمارات لمدينة طيبة الجديدة، خلال العام المالى الجارى، سيتم توظيفها فى استكمال أعمال البنية التحتية والمرافق، مثل الطرق ومحطات المياه والصرف الصحى.

ونشرت «المال» مؤخراً موافقة الهيئة على المخطط الاستراتيجى لإضافة 4 آلاف فدان لمدينة طيبة الجديدة، سيتم توظيفها فى إنشاء توسعات جديدة لمناطق الإسكان الاجتماعى، والفاخر، والمتوسط، ومركز ومدينة رياضية متكاملة، بخلاف منطقة فندقية وسياحية.