جامعة مصر تحتفل بيوم الثقافة بين مصر وروسيا

تنظم جمعية كتاب وكلية الإعلام بجامعة مصر الدورة الرابعة من معرض الكتاب تحت عنوان “مصر روسيا ثقافة وأكثر”، وذلك احتفالًا بعام الثقافة لسنة 2021 بين مصر وروسيا، وبالتعاون مع دار أخبار اليوم للنشر والتوزيع والمركز الثقافي الروسي في الفترة من من 29 مارس – 10 أبريل 2021، برعاية كل من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة.

وتتميز فعاليات هذا العام بحضور كل من إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير جورجي بوريسينكو سفير روسيا بمصر، والمستشار الثقافي الروسي أليكسي تيفانيان، شريف جاد مسئول الأنشطة الثقافية بالمركز الثقافي الروسي، إلي جانب مشاركة كوكبة من الشخصيات العامة ورواد الثقافة المصرية، وعلي رأسهم عائلة السفير الروسي السابق آل كيربتشنكو، المترجمة والكاتبة مكارم الغمري، أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الروائي. محمد الطعان اللذين سيتم تكريمهم لدورهم في إثراء الحركة الثقافية بين مصر وروسيا.

وأكدت نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء الجامعة أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة بين الشعوب، وأضافت: “في إطار حرصنا الدائم على نشر المعرفة والثقافة، تضافرت الجهود من أجل تنظيم معرض للكتاب هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط بتقنية متطورة 360 Digital Interaction، يضم أحدث الكتب والمؤلفات العالمية”.

وتقام فعاليات المعرض لأول مرة على مستوي العالم – بتقنية 360 Digital Interaction ما سيتيح إقامة المعرض بالحرم الجامعي، إلى جانب وجود نسخة رقمية تفاعلية تتيح التعامل مع المعرض “أونلاين” في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ويستهل المعرض برنامجه بحفل افتتاح يتضمن عروض فنية للفرقة الفلكلورية الروسية، فرقة وزارة الثقافة، وفرقة طلائع وزارة الشباب والرياضة، كما يتضمن برنامج المعرض ورشة الكتابة التي يقدمها د. مدحت العدل لمدة 3 أيام 3- 4- 5 ابريل 2021 بحضور شباب الكتاب.