جامعة كفر الشيخ تناقش مشكلات سوق العمل

ولاء البري أعلن الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، استعدادات الجامعة النهائية لعقد المؤتمر الدولى الأول لكلية التربية النوعية تحت شعار "العلوم النوعيه ودورها التنموي وتحديات سوق العمل" والمزمع عقده في الفتره من 24-27 أكتوبر المقبل بشرم الشيخ.وأكد القمرى رئيس المؤتمر أن المؤتمر يأتي

ولاء البري

أعلن الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، استعدادات الجامعة النهائية لعقد المؤتمر الدولى الأول لكلية التربية النوعية تحت شعار “العلوم النوعيه ودورها التنموي وتحديات سوق العمل” والمزمع عقده في الفتره من 24-27 أكتوبر المقبل بشرم الشيخ.

وأكد القمرى رئيس المؤتمر أن المؤتمر يأتي ليجمع جميع الباحثين والمهتمين والعلماء بالجامعات المختلفة وكافة القطاعات العلمية العالمية والدولية من اجل إلقاء الضوء على الجديد في العلوم النوعية ومناقشة أهم المشكلات والتحديات التي تواجه سوق العمل ، وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن الجامعة لا تبخل بقدراتها على أى باحث وأنها مهتمة بكل ما هو يخدم المجتمع، ويخدم العلم وأبناءها بمختلف المجالات.

ومن جانب آخر، أكدت الدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر أداة هامة لكافة التخصصات النوعية، مشيرة إلى أن أهداف المؤتمر تتمحور في تبادل الخبرات والمعلومات عن إحدث التطورات والإنجازات العلمية بالتخصصات النوعية، وتعزيز دور العلوم النوعية والتطبيقية فى خدمة المجتمع وحل مشكلاته، وفتح قنوات تعاون بين المؤسسات والهيئات التعليمية والثقافية والصناعية، ومناقشة أهم المشاكل والتحديات التي تواجه سوق العمل للتخصصات النوعية، واقتراح خطة مستقبلية للنهوض بالتعليم المهنى والتقن.

وأعلن سامح أبو خشبة، المنسق الإعلامى للمؤتمر، عن أهمية المؤتمر على المستوى المحلى والدولى فهو المؤتمر الأول من نوعه والذى يحضره وفود وباحثون من بلدان عربية وأجنبية.

وأكد أبوخشبة أهمية التغطية الإعلامية ليكون المؤتمرأداة مجتمعية وعلمية معاً لدمج البحث العلمى وتطوراته بالعمليه المجتمعية للنهوض بها لمواكبة التطورات التى تشهدها الدول المتقدمة، حيث إن المؤتمر يشمل محاور متنوعة جاءت مابين (النانو تكنولوجيا ومستقبل العلوم النوعية)، (النسيج والملابس بين الماضي والحاضر والمستقبل)، (دمج زى الاحتياجات الخاصة بالتخصصات النوعية) و (المستحدثات التكنولوجية ونواتج التعليم) والمحور الخامس (الفنون التشكيلية بين الهوية التراثية والتكنولوجيا الحديثة)، (دور الموسيقى بالارتقاء بالذوق العام)، (مستحدثات العلم فى الغذاء والمسكن واقتصاديات الأسرة) أما المحور الثامن والأخير فيشمل: (مستحدثات الإعلام ودورة المجتمعي).