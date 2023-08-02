جامعة كفر الشيخ تفوز بمسابقة «إيناكتس» 2023 وتتأهل للتصفيات الدولية

شاركت أورنچ مصر في الحفل النهائي لمسابقة إيناكتس المحلية 2023 التي انطلقت تحت رعايتها للعام السابع عشر على التوالي، وكرم المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس أمناء ايناكتس مصر، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، موجها التهنئة الخاصة لجامعة كفر الشيخ التي حصدت المركز الأول وتأهلت لتمثل مصر في منافسات “إيناكتس 2023” الدولية (كأس العالم) التي تنطلق في هولندا خلال أكتوبر المقبل.



والمسابقة تعقدها منظمة إيناكتس مصر للمشروعات التنموية وانطلقت فعالياتها في يوليو الماضي بمشاركة 33 جامعة مصرية تأهل منها 5 جامعات إلى التصفيات النهائية، ثم فازت 3 جامعات بالمراكز الثلاثة الأولى وهي جامعة كفر الشيخ في المركز الأول، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS في المركز الثاني، ثم جامعة حلوان في المركز الثالث.



وحصدت جامعة كفر الشيخ المركز الأول بفضل مشروعها المبتكر “هيرميتيا” الذي يعالج عدة مشاكل في المجتمع المصري ويقدم حلولا للتنمية المستدامة فيما يتعلق بتوفير الأعلاف الآمنة والفعالة ومنخفضة السعر من مصادر طبيعية للغاية هي حشرة “الجندي الأسود” التي تتغذى على مخلفات الطعام ويقوم المشروع على استخلاص البروتين منها لصناعة أعلاف الأسماك والدواجن والمواشي، فضلا عن استغلال قشريات الحشرة في صنع مادة الكايتوزان التي تستخدم في عدة صناعات طبية وحيوية.



وتستهدف المسابقة مساعدة الطلاب من أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة وتحفز التنمية المستدامة في مجتمعاتهم المحلية، وشهدت مشاركة مجموعة من مسئولي شركة اورنچ في لجنة تحكيم المسابقة مع نخبة من رواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.



وهنأ المهندس ياسر شاكر جامعة كفر الشيخ بهذا الفوز المستحق، وأوضح “بدون شك تمتلك مصر كفاءات ومواهب إبداعية خاصة في مجالات التقنية المجتمعية، وقد اتضح هذا في النتائج الهائلة التي حققتها الجامعات المصرية في مسابقة ايناكتس الدولية التي حصدنا فيها اللقب 6 مرات، ونتمنى لجامعة كفر الشيخ كل التوفيق في النسخة الدولية من المسابقة”.



من جهتها، عبرت فاطمة سري المؤسس ورئيس “إيناكتس مصر “، عن سعادتها بالختام المبهر للمسابقة التي أصبحت منصة رائدة لاستكشاف ودعم وتأهيل الشباب المصري الذي يطمح لتنمية مجتمعه.



وأوضحت: “تقدم مسابقة ايناكتس المحلية فرصة استثنائية للشباب في المرحلة الجامعية من أجل عرض أفكارهم والاحتكاك بأصحاب الخبرات لمحاولة تحويلها إلى واقع، ونحن نؤمن بأن كل من شاركوا في هذه المسابقة قد فازوا بشكل أو بآخر ونتمنى حظا سعيدا لجامعة كفر الشيخ في المسابقة الدولية التي نحلم برسم العلم المصري على كأسها للمرة السادسة”.