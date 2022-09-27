جامعة قناة السويس : 11 ألفا و767 طالبا وطالبة أجروا الكشف الطبي

استقبلت الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة قناة السويس منذ بداية الكشف الطبي على الطلاب القدامى ، والمستجدين ، وطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أكثر من 11 ألفا و767 طالبا وطالبة، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وأوضح مندور أن أعداد الطلاب تفصيلياً والتى جاءت كالتالي 1023 طالبا مستجدا بكلية التجارة ، 8571 طالبا مستجدا من جميع الكليات ،و2076 من طلاب مدن الجامعية القدامى، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبى لـ 978 طالبا وطالبة من المتقدمين لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الإدارة الطبية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لتقليل تكدس الطلاب بالكشف الطبي، حيث يتم التسجيل مسبقا لتحديد ميعاد للكشف الطبي من خلال اللينك الخاص بالتسجيل حيث يقوم الطالب أولا بالتسجيل عبر الرابط الخاص بالكشف الطبي وإدخال البيانات الخاصة به ويتم تحديد ميعاد لتوقيع الكشف الطبي مسبقا ثم يقوم بطباعة استمارة الكشف الطبي سواء للطالب المستجد أو استمارة الكشف الطبي الخاصة بالمدن من خلال الرابط يتعرف الطالب على التعليمات العامة خلال الكشف الطبي و الأوراق اللازمة لإحضارها أثناء الكشف.

وقد تم تحديد مدخل خاص لدخول الطلاب ومدخل آخر لخروج الطلاب، بالإضافة لتحديد أماكن خاصة لانتظار أولياء الأمور لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتقليل الزحام والتكدسات أثناء الكشف الطبي مع تحديد ساحات انتظار خارجيه لأولياء الأمور والطلاب لتفادي الازدحام داخل الإدارة أو الانتظار فترات طويلة وذلك تسهيلاً على الطلاب.

وأوضحت الدكتورة سمر فتحي صديق مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية أنه تم تفعيل ٤ شبابيك للتغلب على التكدس لقطع الإيصالات مع تجهيز ٣ نقاط للكشف الطبي داخل الإدارة الطبية، بالإضافة لنقطة الكشف الطبي للطلاب القدامى تحت إشراف مديري الإدارات، حيث يتوجه الطالب للنقطة الطبية الخاصة به لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من كشف الباطنة والعظام والرمد ثم التوجه لتوقيع الكشف بعباده الأسنان وتنتهي الإجراءات بإجراء التحاليل بمعمل الإدارة ثم تختتم الخطوات بمراجعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وختم وتوقيع كبير الأطباء.

جدير بالذكر أن الإدارة الطبية استقبلت طلاب المدينة القدامى منذ أغسطس الماضي ومستمرون بالتوازي مع الكشف الطبي للمستجدين حيث اتخذت الإدارة أقصى درجات الاستعداد للتسهيل على الطالب والتقليل من وقت الانتظار قدر المستطاع.