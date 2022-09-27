جامعة قناة السويس تُشارك في مبادرة «جسور» لتحسين حياة «ذوي الهمم»

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مشاركة الجامعة في مبادرة جسور لتحسين جودة حياة ذوي الهمم، من خلال سلسلة من البرامج التدريبية و ورش العمل التي تستهدف العاملين بكافة مؤسسات المجتمع ومديريات الخدمات به، والمقامة تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار الي ان الجامعة في إطار دورها المجتمعي وفي ضوء مشاركتها الفعالة في المبادرات الرئاسية والقومية الهادفة لتحسين مستوي معيشة المواطنين، والتوجهات نحو “قادرون باختلاف”- شاركت بالمبادرة إيمانا بأهميتها وتوجهها نحو فئة غالية من فئات المجتمع وهي ذوي الهمم.

وأضاف بأن الجامعة وأساتذتها المتخصصين من كليات التربية قاموا بالتدريب خلال ورش عمل مختلفة نظمتها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المراة بمحافظة الإسماعيلية.

هذا وتتضمن المبادرة أربعة محاور هي ( الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، و الحماية) وتأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية ب ( قادرون باختلاف).

وتضمنت سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية والتي استهدفت ٨٠ متدربا من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالاسماعيلية، و ٨٥ متدربا من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمجمع الإسماعيلية الطبي، و ٤٥ متدربا من العاملين بالمراكز والوحدات التكنولوجية التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

تهدُف تلك البرامج التدريبية لتحسين مهارات التواصل لدي مُقدمي الخدمات بالمؤسسات ومديريات الخدمات بالمحافظة من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المُقدمة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.