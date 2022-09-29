جامعة قناة السويس تنظم 11 قافلة تنموية فى مبادرة «حياة كريمة» بمحافظات القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن إستعداد الجامعة لتوجيه قوافلها الشاملة والتنموية للقرى الأكثر احتياجا بمحافظات القناة ، ضمن مشروع القرن “حياة كريمة”.

وأوضح” مندور” أن جامعة القناة تستعد لتوجيه 11 قافلة شاملة وتنموية إلى القرى الأكثر إحتياجا بالإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء في الفترة من 3 أكتوبر وحتى 26 ديسمبر 2022، مستهدفة تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع درجة الوعي والتثقيف الصحي لأهالينا، وتعديل السلوكيات السلبية، مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في المشاركة بكافة المبادرات الرئاسية والقومية إيمانا بدورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه قضايا وتحديات الوطن.

وتقام القوافل تحت إشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإداراتي مشروعات البيئة والتخطيط والبرامج.

وتتوجه الجامعة ب9 قوافل إلى مركز ومدينة الإسماعيلية( قرية عين غصين- قرية الضبعية- قرية الفردان الجديدة- قرية نفيشة- قرية السلام بمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية).

كما تتوجه بقافلتين إلى قرية شندورة بحي الجناين بمحافظة السويس، وقرية أبو صويرة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.