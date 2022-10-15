جامعة قناة السويس تنظم مسابقة لاكتشاف المواهب من ذوي الهمم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن تنظيم مسابقة للمواهب من ذوي الإعاقة يأتي ضمن استراتيجية الجامعة للتنقيب عن مواهب وقدرات الطلاب ذوى الإعاقة في مختلف المجالات ورعايتها وتقديمها للمجتمع كأحد أشكال الدعم لهم ، وتأكيدا على أن أبناءنا الطلاب من ذوي الهمم يمتلكون من المواهب والقدرات ما يجعلهم قادرين على العطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة.

جاء ذلك إيذاناً من رئيس جامعة قناة السويس بانطلاق النسخة الأولى من مسابقة اكتشاف المواهب المُبدعة من ذوي الهمم بين طلاب الجامعة والتي ينظمها مركز الجامعة لخدمات الطلاب ذوى الهمم.

وأردف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقات تشمل المجالات الفنية الإبداعية المختلفة من الشعر ، الغناء ، الابتهالات الدينية ، الرسم ،الإلقاء والخَطابة ، التمثيل ،العزف ، فن الخط وأن التسجيل للمشاركة بمقر المركز بمبنى”أ” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الدور الأرضي.

ومن جانبه أشار الدكتور سامح عباس مدير المركز إلى أن هناك جوائز قيمة للمشاركين في الفاعليات العامة التي تقيمها جامعة قناة السويس.