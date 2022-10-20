جامعة قناة السويس تفوز بثلاث مشاريع ضن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أستضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات أقليم القناه “الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”

وأعرب اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة وإحتفالات نصر أكتوبر المجيد، خاصة بمشاركة محافظات إقليم القناة بحضور اللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مشيداً بتلك المبادرة التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

في إطار الجهود الحالية لرئاسة وإستضافة مؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 نوفمبر القادم ، بهدف تحقيق التنمية المستدامةو تنفيذ رؤية مصر 2030 .

هذا وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فوز ثلاث مشروعات من باحثي جامعة قناة السويس ضمن 6 مشروعات محافظة الإسماعيلية حيث فاز بالمركز الاول على مستوى المحافظة عن فئة المبادرات والمشاركات الغير هادفة للربح المشروع المقدم من الدكتور السيد عويس عمران أستاذ ورئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة تحت عنوان ” نظام إنذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء” .

كما فاز مشروعان من خريجي مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة الأول مشروع ثلاجة كهربائية وحرارية باستخدام مواد متغيرة الطور لنقل اللقاحات والأمصال، عن فئة المشروعات الصغيرة المقدم من المهندس محمود خالد السيد ممثل المشروع والمهندس كريم مدحت أحمد عبد الحليم.

أما عن المشروع الثاني من خريجي مكتب التايكو فقد فاز بالمركز الأول عن فئة الشركات الناشئة مشروع تقليل الانبعاثات الكربونية green Hybrid forklift الناتجة عن الرافعة الشوكية ويضم الفريق المهندس محمد قدري السيد علي، المهندس إبراهيم عبد الفتاح مطر ، المهندس عبد الله حساني محمد بدري ، المهندس محمد صلاح إبراهيم السيد، المهندس أحمد خالد عبد الباسط مبارك .

وأكد “مندور” أن هذة المبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم في إطار الاستعدادات لقمة المناخ وتستهدف تشجيع الباحثين نحو الإبتكار بالمشروعات والأفكار المصرية ، للإسهام في مواجهة التغير المناخي والحد من آثاره السلبية وإيجاد تقنيات ذكية للتنبؤ بهذه التغيرات، معبراً عن فخره بباحثي الجامعة للمشاركة المشرفة بجميع المحافل الدولية والأقليمية ورفع اسم الجامعة عالياً.

ومن جانبه حرص الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على تقديم التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة،مشيراً إلى أن هذا الفوز جاء تتويجا لإهتمام الجامعة برئاسة الدكتور ناصر ودعمه المتواصل بالبحث العلمى وربطه بمشكلات المجتمع ،مؤكداً ان المشروعات الفائزة هى مشروعات قابله للتطبيق على أرض الواقع، مثمناً دور مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة الذى يقوم بفتح جسور التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع لخلق منتجات وابتكارات تخدم إحتياجات المجتمع حيث تم ترشيح ثلاث مشروعات بالمبادرة وفوز مشروعان منهم .

عقد المؤتمر بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ودكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و دكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي ممثلًا عن وزارة التنمية والتخطيط، و دكتوة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية وأصحاب المشروعات الفائزة من الثلاث محافظات،ومن جامعة قناة السويس رافق الفائزين الدكتورة ماجدة إبراهيم مدير مكاتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة والدكتورة أفنان بركات مسؤل تسويق المشروعات الريادية بمكتب التايكو بالجامعة