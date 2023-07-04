جامعة قناة السويس تعلن نتائج البرامج المميزة بمستوياتها الثلاثة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اعتماد نتائج المستوى الأول والثاني والثالث بالبرامج المميزة بكلية التجارة – برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، وبرنامج نظم المعلومات والأعمال BIS، وبرنامج شعبة اللغة بنظام الساعات المعتمدة CH .

وأشاد رئيس الجامعة بسرعة ودقة إعلان ورصد النتائج، والتي تم إعلانها عبر الخدمة الصوتية وبرنامج ابن الهيثم قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة.

وفي سياق متصل أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن النسبة العامة للنجاح ببرنامج الـ FMI بلغت 100 % بالثلاث مستويات، وكذلك بلغت النسبة 100 % ببرنامج الـ BIS، بينما جاءت النسبة العامة للنجاح بالمستوى الأول لبرنامج CH %99.3 للمستوى الأول، و 100 %للمستوى الثانى ، والثالث ( شعبتي المحاسبة – وإدارة الأعمال ).. مُقدماً التهنئة للطلاب بالنجاح، والشكر لكلية التجارة على سرعة إعلان النتائج ودقتها.

فيما أوضحت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة النتائج تفصيلاً والتي جاءت كالتالي ببرنامج الـ FMI المستوى الأول وعددهم 59 طالبا وطالبة.

حصل طالب على تقدير عام ممتاز، و 11 على تقدير عام جيد جدا، و31 على تقدير عام جيد، و 16 مقبول ، أما المستوى الثانى وعددهم 58 طالب وطالبة حصل منهم 12 طالب وطالبة على تقدير عام امتياز، و 24 على تقدير عام جيد جدا ، و20 على تقدير عام جيد، و طالبان على تقدير عام مقبول ، وبالمستوى الثالث وعددهم 58 طالب وطالبة حصل 9 على تقدير عام ممتاز، و 32 على تقدير عام جيد جدا، و 17 على تقدير عام جيد .

ومن جانبها – أشارت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن نتائج برنامج الـ BIS جاءت إحصائياتها كالتالي: المستوى الأول وعددهم 174 طالبا وطالبة، حصل منهم على تقدير عام ممتاز 12 طالبا وطالبة، و 52 على تقدير عام جيد جدا، و 72 على تقدير عام جيد، و 38 على تقدير عام مقبول وفي المستوى الثاني وعددهم 183 طالبا وطالبة.. حصل 17 على تقدير عام ممتاز، و 76 على تقدير عام جيد جدا، و77 على تقدير عام جيد، و 13 على تقدير عام مقبول ، أما نتائج المستوى الثالث… و عددهم 95 طالبا وطالبة فقد جاءت كالتالي : 18 طالبا وطالبة حصلوا على تقدير عام ممتاز، و 56 على تقدير عام جيد جدا، و21 على تقدير عام جيد.

وببرنامج الـ CH جاءت نتائج المستويات الثلاث- وفق ما صرح به الدكتور محمد أبو العلا منسق عام البرامج المميزة- كالتالي المستوى الأول وعددهم 148 طالبا وطالبة حصل 11 على تقدير عام ممتاز، و 33 على تقدير عام جيد جدا، و 44 على تقدير عام جيد، و 59 على تقدير عام مقبول ، أما المستوى الثاني وعددهم 145 طالبا وطالبة حصل منهم 16 على تقدير عام ممتاز، و 48 على تقدير عام جيد جدا، و 59 على تقدير عام جيد، و 22 على تقدير عام مقبول .

وأكمل الدكتور محمد أبو العلا أن نتائج المستوى الثالث شعبة المحاسبة وعددهم 45 طالبا وطالبة حصل منهم 22 على تقدير عام ممتاز و 16 على تقدير عام جيد جدا و 7 على تقدير عام جيد ، أما شعبة إدارة الأعمال وعددهم 11 طالبا وطالبة حصل منهم طالب على تقدير عام ممتاز و 6 على تقدير عام جيد جدا ، 4 جيد .