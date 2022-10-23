جامعة قناة السويس تعقد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر شباب الباحثين العاشر

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة على تنظيم مؤتمر شباب الباحثين بصفة مستمرة ، مشيراً إلى أن هذا العام يشهد انطلاق مؤتمر شباب الباحثين العاشر الذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بهدف إعطاء الفرصة لشباب الباحثين لعرض بحوثهم العلمية واكتساب خبرات العرض والمناقشة لتنمية مهاراتهم البحثية التي تسهم في إثراء البحث العلمي بما يحقق رؤية مصر 2030.

وفى سياق متصل عقد اليوم الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر ، وذلك لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لانعقاد المؤتمر .

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه من المنتظر انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين فى 6و7 مارس القادم.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول أن اختيار موضوع المؤتمر هذا العام يأتي تزامناً مع تدشين الجمهورية الجديدة ويناقش أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم فى محاولة لتقديم حلول علمية لها، إلى جانب عقد ورش عمل دورية من باحثين لديهم رؤية وأمل في الوصول دائما للأفضل.