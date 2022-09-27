جامعة قناة السويس تعرض تقريرا حول جهودها في مجال التغيرات المناخية

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تتبنى أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعلى رأسها وضع حلول لظواهر التغير المناخى وكيفية تطبيقها ودراسة وتقييم التأثير المستقبلي للتغير المناخي، وكذلك العمل على إيجاد تقنيات ذكية للتنبؤ بالتغيرات المناخية وكيفية الحد من آثارها السلبية، إلى جانب إعداد برامج توعية لزيادة وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور ناصر مندور بمنتدى الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية الذي عقد برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن جامعة قناة السويس جامعة تتوجه نحو المجتمع منذ نشأتها ، حيث تنظم العديد من المؤتمرات والدراسات والأنشطة التوعية بالقضايا المجتمعية وربط البحث العلمى بقضايا التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة للإسهام في مواجهة التغير المناخى من خلال المراكز البحثية المتخصصة بدراسة هذا المجال.

وقام الدكتور ناصر مندور بعرض جهود الجامعة في مجال التغير المناخي حيث تمتلك الجامعة ثلاث مراكز بحثية متخصصة بالتغير المناخي وهي: مركز الدراسات التكاملية لتغير المناخ وسياسات الاستدامة، مركز تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي بكلية الزراعة، مركز التغير المناخي الذي يقوم بإنشاء قاعدة بيانات جغرافية مناخية على المستوى الوطنى والاقليمي، بالإضافة إلى البرامج العلمية المقدمة لطلاب الدراسات العليا وهى برنامج ماجستير الإدارة الذكية للتغيرات المناخية بكلية العلوم، وبرنامج ماجستير تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الزراعي بكلية الزراعة .

وعن المشروعات البحثية التى عقدتها الجامعة حول التغير المناخي أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الجامعة قدمت مشروع “تحسين الاستجابة التطورية للأنواع المهدده بالانقراض من التغير المناخي المتوقع “بكلية العلوم، ودراسة مشتركة بين كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري للحد من الآثار السلبية لإنتشار الغراب المنزلي الهندي كنوع غازي في مدينة الإسماعيلية، مشروع CLIMASP الممول من الإتحاد الأوربي بكلية التربية ، مشروع إعادة التصميم التنظيمي للتعلم القائم على البحث SATIS_organisational redsign for Research-based learning

أما عن المؤتمرات العلمية لقطاع الدراسات العليا أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة عقدت خلال عام ٢٠٢٢ العديد من المؤتمرات المرتبطة بالتغير المناخي أبرزها مؤتمر شباب الباحثين التاسع التغير المناخي (الفرص والتحديات) ، مؤتمر الدراسات العليا السنوي “العلم والتغيرات المناخية “بكلية العلوم مايو ٢٠٢٢ ،ومؤتمر ندرة المياة -التغير المناخي- مشكلات تخدد مستقبلنا بكلية الزراعة سبتمبر ٢٠٢٢، ومؤتمر مستقبل السياحة في ضوء التغيرات المناخية بكلية السياحة مايو ٢٠٢٢،وبصدد عقد مؤتمر التغيرات المناخية وآثرها على المنتج السياحي بكلية السياحة ديسمبر القادم.

وشاركت الجامعة في المنتدى بعدد سبعة أبحاث لأعضاء هيئة التدريس أربعة أبحاث لكلية العلوم وهم الدكتور محمد سعد زغلول ،والدكتور عبد الرؤوف أحمد مصطفى ،والدكتورة سارة فريد وهدان ،الدكتور طارق أحمد تمراز، وبحثان لكلية الزراعة للدكتور سامي عبد الملك، والدكتور السيد عويس عمران، وبحث مشترك بين للدكتور هشام عبد المنصف بكلية العلوم ،والدكتور محمد أحمد حسن بكلية الزراعة.